Autostrada Transilvaniei, pe fonduri europene, până în 2020

Ministrul Transporturilor, giurgiuveanul Răzvan Cuc, vine cu veşti ce ar putea fi interpretate ca fiind bune pentru Autostrada Transilvania, din care face parte şi tronsonul Borş – Suplacu de Barcău. Invitat într-o emisiune a portalului DCNews, Cuc a afirmat că Autostrada Transilvania se va realiza din fonduri europene, nu pe buget de stat ca până acum.

Mai mult, Cuc este optimist şi spune că până la finalul mandatului, se va putea circula pe autostradă, pe tronsonul Târgu Mureş – Borş. Ministrul nu a precizat, însă, dacă este vorba despre mandatul său sau al Guvernului Grindeanu, nici nu a afirmat când va fi finalul mandatului. Se poate presupune, însă, că finalul mandatului este anul 2020, când vor avea loc noi alegeri parlamentare. Aceasta dacă Guvernul Grindeanu va reuşi să fie atât de longeviv.

Vrea constructori serioşi

Cuc anunţă că a purtat discuţii productive cu comisarul european Corina Creţu, pentru trecerea Autostrăzii Transilvania pe finanţare europeană. „Ce am reușit și am discutat săptămâna trecută cu doamna comisar Crețu, a fost trecerea autostrăzii Transilvania, fostă Bechtel, pe fonduri europene, pentru că era pe buget de stat, astfel încât să putem degreva pentru că sunt valori foarte mari, mare parte din sumă constituind fonduri europene nerambursabile”, declară acum ministrul Cuc. În 2016, Statul Român a reziliat contractul cu consorţiul spaniol Corsan – Corviam, în timpul ministrului tehnocrat Sorin Buşe, după ce în 2013 ministrul PSD Dan Şova rezilia contractul păgubos cu Bechtel. „Aici avem nevoie de un constructor serios și sper să bage bine la cap toți care mai participă la licitații în condițiile în care nu-și vor mai îndeplini sarcinile, conform contractului, a fost un constructor pe secțiunea Suplacu de Barcău-Borș în 2015, decembrie, i s-a reziliat contractul în 2016 pentru slabă mobilizare. Foarte multe firme vor trage foarte multe concluzii și își vor da seama, poate au impresia că lucrurile merg într-o direcție în care putem să ne așezăm, să negociem. Nu, nu există negociere, există o singură cale, ori îți faci obiectul și-ți primești banii, ori îți iei adio de la România”, declară Cuc, în ton ameninţător faţă de firmele mari din străinătate care nu-şi duc contractele la bun sfârşit. Altfel, ministrul Transporturilor are doar cuvinte de laudă la adresa Statului Român: „Statul român e un partener onest: plătește la timp constructorii, dar vrem să vedem și la timp că se face execuția lucrărilor. Dacă nu se face, nu cred că trebuie să așteptăm să ajungem în instanță ca să vedem ce, că este incapabilă o firmă să facă un obiectiv de investiții și să-mi spună că „nu am putut să-l fac pentru că în studiul de fezabilitate era o sincopă”? Nu. În momentul când vii și licitezi, știi exact pe ce licitezi”, a afirmat ministru Cuc la emisiunea DCNews, care se laudă cu activitatea sa de la minister, pentru cei 15 km de autostradă între Lugoj şi Deva, respectiv pentru magistrala 4 de metrou din Capitală, investiţii inaugurate recent.