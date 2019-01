Balc-ul, sub tirul puștilor miliardarilor

Pesta porcină africană identificată chiar lângă domeniul de vânătoare de la Balc nu-i sperie pe miliardarii Europei.

Ca în fiecare an, din 2005 încoace, aceștia au onorat invitația lui Ion Țiriac și în acest weekend. Condițiile generale în care are loc acțiunea sunt însă cu totul altele după ce Bihorul a intrat sub codul roșu al focarelor de pestă porcină. În urmă cu o lună un focar de pestă porcină a fost identificat tocmai la un fond de vânătoare aflat în apropierea domeniului Țiriac. În plus, mistreții au fost catalogați ca fiind vinovați de răspândirea virsului fiind nominalizați ca fiind cei care au dus virusul chiar în fermele oamenilor.

Evenimentul de la Balc are loc în condițiile în care Ion Ţiriac a primit aprobare din partea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bihor pentru ceea ce autoritățile numesc drept „recoltare anuală” de mistreţi de pe domeniul de la Balc, dat fiind faptul că mistreții de pe domeniul magnatului sunt crescuți special pentru a cădea în bătaia puștii.

Directorul DSVSA Bigor, Remus Moțoc spune că instituția pe care o reprezintă a solicitat mai multe măsuri pentru ca evenimetul să aibă loc, măsuri cre au fost deja îndeplinite. Până acum exista cutuma că vânatul era distribuit așezămintelor de bătrâni, în ceea mai mare parte. „În funcție de rezultatul obținut la analize, carnea ori va ajunge la gonaci, ori va fi procesată termic”, a declarat șeful DSVSA Bhor, Remus Moțoc.

Evenimentul are loc pe parcursul a trei zile. O parte din invitaţii lui Ion Ţiriac au aterizat joi seara la Oradea la bordul avioanelor personale sau închiriate în regim charter, iar alţii au ales să aterizeze la Debreţin.