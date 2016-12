Balerina cu minte de matematiciană şi ochi de viorea pe scena Semper Opera Dresda

În fiecare seară se culcă cu acelaşi vis. Şi în fiecare dimineaţă se trezeşte cu aceeaşi determinare: aceea de a mai pune o cărămidă la visul ei. Ştie că într-o zi nu prea îndepărtată va dansa pe cele mai mari scene ale lumii. Şi nu oricum: va fi prim-solistă. De la 6 ani, nici o clipă nu s-a îndoit că acesta e drumul ei. Acum, la 15 ani îşi propune să fie în fiecare zi mai bună decât a fost ieri. A lăsat la mii de kilometri familie, casă, prieteni şi s-a stabilit la Dresda. Acolo unde a fost admisă în urma unei audiţii la care au participate 70 de dansatori. A trecut de exigenţele profesorilor de la Palluca. Doar ea şi o altă balerină.

Campioana Miriam Abrudan a făcut primii paşi în sala de dans când avea doar 6 ani, la Ars Nova. A fost dragoste la prima vedere”. Eram foarte fericită în sala de dans. La început aveam antrenament de două ori pe săptămână. Eu ştiam exact care sunt acele zile, dar întrebam în fiecare dimineaţă dacă am antrenament. Când aveam, eram foarte fericită toată ziua. În scurt timp s-au organizat preselecţii. Eu am fost selectată la o categorie mult mai mare, în grupa în care erau fetiţe de până în 12 ani. Eu aveam 6 ani”, povesteşte Miriam Abrudan.

Timp de şanse ani, Miriam a practicat show-dance, o combinaţie între gimnastică ritmică, gimnastică artistică şi balet. Campioană mondială la trio, aur la mondialele din Croaţia 2010. Sunt doar câteva dintre premiile adolescentei. După o perioadă petrecută apoi la Fit Dance, Miriam Abrudan este admisă, în urma unei audiţii, la Liceul de Coregrafie şi Artă Dramatică „Octavian Stroia” din Cluj – Napoca. Chiar dacă aici pune pentru prima dată poantele în picioare, câştigă locul III la u concurs internaţional de balet. Miriam, deşi abia a împlinit 15 ani, a avut parte deja de întâlniri providenţiale.Din care a învăţat de fiecare dată câte ceva.

© O balerină extraodinară!

Balet=matematică

Una dintre aceste întâlniri a fost cea cu maestrul Vasile Solomon, șeful și coregraful ansamblului de balet al Operei Naționale Române Cluj-Napoca, cu studii la Moscova, acolo unde a descoperit un cadru în care baletul era conceput, împreună cu muzica, drept o necesitate spirituală a societății”. Dansul clasic este admirat şi totodată invidiat, pentru că nu mulţi pot să îl facă. Adoptaţi poziţia cultă, rafinată şi amintiţi-vă ce spunea Albert Einstein: «Dansatorii sunt atleţii lui Dumnezeu!-Dancers are athletes of God”, le spune adesea maestrul balerinilor. „Maestru Vasile Solomon mi-a spus că baletul e matematică. Şi are dreptate. Trebuie să vezi lucrurile. Într-un balet, la o variaţie poţi să ai 10 corecturi. Ţi se explică o dată, trebuie să ţii minte, altfel faci degeaba. La studiu trebuie să înveţi azi corecturile avute ieri. Exerciţiul ţi se arată o zi, o dată, trebuie să fii atent, să înregistrezi cu mintea. Paşii sunt foarte exacţi, nu poţi să-i faci altfel. Există şi o tehnică…”, spune Miriam.

O altă întâlnire de neuitat a fost pentru Miriam cea cu Simona Noja, care și-a început cariera la Cluj ca prim-balerină, iar apoi și-a continuat periplul cu succes pe toate scenele lumii: prim-balerina la Opera Româna din Cluj, Deutsche Oper am Rhein, Deutsche Oper Berlin, Wiener Staatsoper, prim-balerina colaboratoare cu: Teatro Colon-Buenos Aires, Opera Romana-Bucuresti, Opera di Roma, Bolshoi Teatr- Moscova, Stuttgarter Ballett, Semper Oper Dresden, La Scala di Milano. După ce și-a întrerupt cariera scenică a fost numită directoare a Școlii de Balet a Operei de Stat din Viena. La fel ca şi Simona Noja, Miriam Abrudan consideră că munca intensă, disciplina specifică baletului sunt doar parte integrantă a unei existenţe subordonate dorinţei de a trăi starea de spectacol.

„Înainte de spectacol trebuie să ai două ore doar tu cu tine. Trebuie să-ți aminteşti fiecare pas, fiecare corectură. Şi apoi trebuie să ştii cine ești: dacă eşti Giselle ești supărată, dacă eştri Kitri eşti fericită. Trebuie să te concentrezi, să ai grijă să ai la tine tot ceea ce îţi trebuie, să îţi spui că poţi, să intri şi să ieşi de pe scenă cu zâmbetul pe buze… Dacă îţi place ceea ce faci nimic nu e greu. De 10 ani mă străduiesc în fiecare zi ca azi să fac mai bine decât ieri.. ieri mi-au ieşit trei piruete, azi mi-au ieşit patru…”, spune Miriam. Aşa a gândit Miriam fie că s-a antrenat la Oradea, la Cluj –Napoca, iar acum la Dresda.

Acolo unde, la Palluca Schule – Hochschule fur Tanz a fost admisă în urma unei concurenţe acerbe. După prima audiţie, din 70 de balerine, au rămas 6, iar după a doua audiţie, două : Miriam şi o altă balerină, admisă într-o clasă mai mare. A două rundă de audiţii a durat o săptămână, timp în care Miriam a petrecut toate orele alături de profesorii acestei prestigioase şcoli, una dintre cinci universități de Arte din Saxonia. „Profesorii au vrut să vadă şi cât de repede învăţ, cât de bună sunt la mai multe categorii”, îşi aminteşte Miriam. Odată admisă aici la, Hochschule für Tanz Palucca Dresden, fondată în 1925, singura universitate independentă din Germania dedicată exclusiv dansului, Miriam studiază 6-7 ore pe zi dans, iar atunci când are repetiţii pentru spectacole şi mai mult.

O pereche de poante rezistă în acest regim de antrenament doar două săptămâni. În fiecare dimineaţă, la 7:30 începe ora de clasic. Cel târziu la 7,10 Miriam e în sala pentru a-şi face încălzirea. Toate orele de studiu sunt în poante. Pe lângă balet clasic sunt ore de cultură generală de dans modern, de improvizaţie. Cât despre orele de biologie, germană, engleză, Miriam spune că predarea e axată pe logică, pe 3-4 experimente la fiecare lecţie. De la modul în care este conceput campusul, la aparatura menită să-i ajute pe balerini să se recupereze rapid, la medic şi modul în care este conceput meniul totul o conduce pe Miriam la o singură concluzie: „au mare grijă de noi”. Pe lângă ambiţie, Miriam are şi o minte ascuţită. Îşi aminteşte cu drag şi acum de punctajul maxim pe care îl obţinea la Micul Matematician.

Sudoare=strălucire

Palucca Schule are o școală secundară și internat integrat și oferă o educație interdisciplinară în dans pentru mai mult de 120 de elevi, de 26 de naționalităţi, dar şi licență și programe de studii postuniversitare, un Master Class Artistic și un program de ucenic în balet în cooperare cu Semperoper. Proiectele interdisciplinare și lucrul în echipă precum și învățarea pe tot parcursul vieții sunt caracteristici esențiale ale întregului curs de studiu, care pune individul cu propriile abilități și competențe în centrul său. Combinația dintre creativitate, tehnică, cercetare si abordări experimentale constituie baza filozofiei de predare a Universității.

La Dresda, un oraş al cărui nume e sinonim cu Cultură, Miriam află în fiecare zi, ceea ce spunea un mare balerin că: „fetele pot zbura”, că trebuie să ai atitudine şi că „ceea ce îţi apare pe frunte în sala de antrenament nu e sudoare, e strălucire. La Palucca Schule, Miriam are parte de o altă întâlnire care o inspiră.Este vorba de întâlnirea cu profesoara Juliana Sabino care a început dansul la Şcoala de balet din Rio, iar la 15 ani s-a mutat la American City Ballet, cea mai bună şcoală de balet din America, unde a dansat şi ca prim-solistă.”Simt că am atât de mult de învăţat de la ea. Că îmi poate oferi atât de mult! Putem să o întrebăm oricând, şi pe stradă, despre corecturi…are atâta grijă de noi, ne spune şi cum să ne aranjăm părul…”, explică Miriam relaţia cu profesoara pe ale cărei urme vrea să calce.

Experiența, etapă de etapă, este garantată datorită strânsei cooperări cu partenerii şcolii, inclusiv Semperoper Dresden, Sachsen Landesbühnen, Centrul European pentru Arte din Dresda. Chiar în preajma Crăciunului, în urma unei audiţii, Miriam a luat un rol la Semperoper Dresda în „Der Nussknacker” – Spărgătorul de nuci. Au fost nouă spectacole în cea mai frumoasă sală de operă din Germania, în faţa a 2500 de spectatori. Visul lui Miriam e să ajungă ca prim-solistă pe marile scene ale lumii. Pentru asta e gata să studieze balet classic la New York. Şi pentru că de Crăciun minunile se întâmplă, fie ca toţi cei care te susţin să fie parte la visul tău, Miriam! Miriam, tu eşti minunea!