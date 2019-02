Bărbat filmat în timp ce își face nevoile în fața unui cabinet din Oradea

Orădeanul a intrat în curtea comună cu un scop precis, acela de a-și face nevoile fiziologice. Relaxat, bărbatul a aruncat o privire de jur împrejur și a trecut la treabă.

„Când am ajuns la cabinet am găsit în fața ușii excrementele. Am verificat pe camerele de supraveghere și l-am zărit pe dânsul, duminică la ora 00:18, făcându-și treaba la ușa mea”, ne-a mărturisit proprietarul cabinetului stomatologic.

Chiar dacă supriza a fost mare, acesta spune că nu a depus plângere la Poliție și că nu crede că a fost vorba despre o răzbunare.