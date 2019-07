Bihon.ro te trimite la cel mai mare festival din județul Bihor, Way Too Far

Bihon.ro își răsplătește cititorii și oferă două invitații duble (cu taxa de campare inclusă) la cea de-a treia ediție a Festivalului Way Too Far. Nu uitați să apreciați pagina Bihon.ro de Facebook, și aici veți putea participa la un concurs în care premiile sunt alte două invitații duble la festival.

Timp de trei zile și trei nopți, domeniul KingsLand se va transforma într-un spațiu pentru concerte rock, dar și diverse spații de relaxare, pe malul lacului, unde se vor proiecta filme, vor avea loc workshop-uri, vor fi amenajate baruri, zone de food, dar și un spațiu dedicat copiilor.

Participanții la festival se vor putea relaxa la pescuit, plimbări cu hidrobiciclete, bărci, zorb ball, echitație, zboruri cu balonul cu aer cald, la punct fix , zboruri cu avioane ușoare. În cortul de pe pontonul principal se va amenaja o sală de jocuri (fussball, darts, air hockey etc.).

Pentru participanții festivalului vor exista două zone de camping și două zone de parcare gratuite, precum și o zonă specială de parcare și camping pentru motocicliști, de asemenea, gratuită.

Festivalul va avea mai multe scene: main-stage, chill-out ,drum & bass stage, jam session stage.

Trupa americană Crazy Town, trupa Ossian din Ungaria, Vița de Vie, Omul cu Șobolani, Implant pentru Refuz, Dirty Shirt, Iris, Luna Amară, Altar, Aurora, Bucovina, Coma, The Details, NOR, Times of Need, Riot Monk, Frații Jdieri, Kunnstra, Punkarta și 7 Pași vor urca pe scenele festivalului Way Too Far, iar biletele se găsesc pe ambilet.ro.

Extragerea celor doi câștigători va avea loc luni, 5 august. Câștigătorii vor fi contactați telefonic, iar numele lor va fi publicat pe pagina concursului.

