Bihorul în campania UNTOLD : „Romania All Inclusive”

UNTOLD şi NEVERSEA continuă şi în 2019 campania „Romania All Inclusive”, ca misiune de Brand Ambasador al Turismului Românesc. Campania „Romania All Inclusive” îşi propune şi în acest an să transforme România în cel mai mare resort turistic din lume.

Pentru a promova turiştilor cât mai multe atracţii din România, este disponibilă o platformă online atât pe untold.com/rai, cât şi pe neversea.com/rai, unde pot fi încărcate în mod gratuit obiective turistice (castele, muzee, conace, complexe turistice de tip hotel-restaurant), singura obligaţie a operatorilor fiind de a oferi un beneficiu posesorilor de brăţară UNTOLD si NEVERSEA 2019.

În parteneriat cu Ministerul Turismului, brăţările de festival vor oferi, în perioada 07 iulie – 10 septembrie, reduceri sau alte facilităţi la peste 70 de obiective turistice importante din întreaga ţară. Printre acestea se numără deja şi patru obiective din judeţul Bihor.

Primul dintre acestea este Palatul Vulturul Negru, monument arhitectonic reprezentativ al municipiului Oradea, construit între 1907-1908 de arhitecţii orădeni Marcell Komor şi Dezső Jakob, în stil secession. Un alt obiectiv din Bihor este Peştera Gheţarului de la Focul Viu, aflată în Munţii Bihorului, pe Valea Galbenă, la o altitudine de 1.165 de metri. Gheţarul este al treilea ca mărime din ţară, după cel de la Peştera Scărişoara şi Borţig. Platoul Vaşcău-Călugări este un sit de importanţă comunitară desemnat în scopul protejării biodiversităţii şi menţinerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane şi a faunei sălbatice, precum şi a unor habitate naturale de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Cel de-al patrulea obiectiv bihorean promovat este lacul de acumulare de la Vida sau Lacul cu vârtej, un lac artificial realizat pe râul Holod printr-un baraj de anrocamente de 10 metri înălţime. Pentru evacuarea debitelor maxime, barajul a fost prevăzut cu un deversor tip pâlnie.

Organizatorii lansează şi o provocare turiştilor. Toţi cei care vor vizita aceste locuri cu brăţara de festival, să posteze în social media poze din locaţiile pe care le-au vizitat şi să folosească haştag-ul #rai2019. Cinci dintre aceştia pot câştiga, prin tragere la sorţi, kit-uri de festival.