Blocati in autoturisme in urma unor accidente rutiere

In primul eveniment, doi oameni au ramas blocati in masina dupa ce s-au rasturnat cu ea in sant.

Cei doi nu au mai putut deschide portierele sa iasa din masina, au transmis surseleJb și Bihon.ro. Soferul si pasagerul, care au primit ingrijiri la fata locului pentru contuziile suferite, au refuzat sa fie transportati la spital, pentru investigatii, a transmis dr. Hadrian Borcea, medic sef UPU – SMURD Oradea.

In cel de al doilea caz, o masina a vrut sa iasa din benzinarie de pe Calea Clujului din Oradea, dar soferul acesteia nu s-ar fi asigurat corespunzator si a intrat in coliziune cu un autobuz. Acesta din urma a acrosat partea laterala a masinii blocand portiera soferului. Acesta a suferit doar o contuzie la umar, refuzand sa ramana internat, a transmis dr. Borcea.

Foto: INFO TRAFIC jud. BIHOR