Bolojan, recunoscut de eurodeputaţi pentru atragerea de fonduri

Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) i-a înmânat colegului său de partid un certificat de recunoaștere, pentru reabilitarea, pe bani europeni, a sistemului municipal de termoficare în Oradea.

Împreună cu alți nouă eurodeputați din diferite țări europene, Daniel Buda a oferit aceste certificate de recunoaștere primarului Oradiei, Ilie Bolojan, celui din Cluj-Napoca, Emil Boc, și celui din Alba Iulia, Mircea Hava, identificându-i ca primarii care s-au luptat pentru ca orașele pe care le conduc să atragă fonduri europene considerabile.

„Este un exemplu de bune practici, care impactează viețile cetățenilor. Am încercat să identific și în alte zone, dar nu am găsit exemple la fel de relevante precum cele de la dvs.”, a vorbit Buda despre Bolojan, apreciind că datorită primarilor precum cel din Oradea, România a reușit să i se aloce cu 2 miliarde de euro în plus, față de exercițiul financiar european precedent.