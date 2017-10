Bronz pentru oradeanca Larisa Florian la Abu Dhabi

Judoka noastra a trecut in primul tur de Miriam Schneider (Germania), dupa care a fost invinsa de Charline Van Snick (Belgia). In recalificari, Larisa a trecut de Evelyne Tschopp (Elvetia), calificandu-se apoi in finala pentru medalia de bronz a caregoriei. Aici, sportiva oradeana a dispus de Angelica Delgado (SUA), pe care a invins-o printr-un ippon spectaculos, cu 36 de secunde inainte de finalul meciului.

Prin acest succes, Larisa Florian si-a asigurat 500 de puncte in clasamentul mondial al categoriei 52 kg, avand sanse sa urce pe locul 5 in lume!

Judoka oradeana va participa in aceasta luna la Campionatul European de tineret, care va avea loc la Podgorica (Muntenegru), unde este creditata de asemenea cu sanse mari la podium, chiar la titlul continental al categoriei sale.