Bunoiu își etalează experiența

Daniel Vulcu a câștigat, săptămâna trecută, procesul împotriva Consiliului Județean Bihor. Conform deciziei Curții de Apel Oradea, CJ Bihor ar trebui să-l repună în funcție pe fostul director al Teatrului „Regina Maria”. Întrebat cum va aplica CJ Bihor decizia instanței, purtătorul de cuvânt al instituției, Adrian Șimon, a declarat că hotărârea instanței nu a fost comunicată Consiliului.

„Până în momentul de față lucrăm doar pe ce este pe portalul instanței. Așteptăm comunicatul instanței și cu siguranță domnul președinte va respecta decizia instanței”, a declarat Adrian Șimon.

Întrucât contractul de management al lui Daniel Vulcu expiră la data de 30 noiembrie 2019, rămâne de văzut dacă atunci când acesta va fi repus pe funcție, CJ Bihor va ține cont de perioada în care ex-directorul Teatrului nu a putut să-și exercite mandatul.

„Instanţa spune că trebuie să reia tot ce s-a întâmplat înaintea evaluării pe care noi am atacat-o în instanţă. Acel contract de management s-a încheiat pe o perioadă de trei ani. Practic, în perioada în care ne-a judecat, contractul a fost suspendat. Contractul ar trebui prelungit cu exact perioada în care ne-am judecat. Noi vom solicita Consiliului Judeţean Bihor reintegrarea pe funcţia de manager al Teatrului, aşa cum a dispus instanţa”, a declarat avocatul Vasile Baba, apărătorul lui Vulcu.

Reamintim că, judecătorii Curții de Apel Oradea i-au dat dreptate lui Vulcu în procesul intentat Consiliului Județean Bihor. Mai precis, judecătorii au anulat toate actele de formare a comisiilor care l-au evaluat pe actorul Daniel Vulcu în martie şi aprilie 2018, la fel şi dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Bihor, Pasztor Sandor, prin care a fost destituit din funcţia de manager Daniel Vulcu.

Experiență

Una dintre comisiile contestate în instanță de Vulcu a fost constituită, printre alții, din Lucian Vărşăndan (fostul director al Teatrului din Timişoara) și Flavius Bunoiu (fost director al Casei de Cultură a municipiului Oradea). Vulcu a invocat în instanță inclusiv lipsa pregătirii în domeniu a lui Flavius Bunoiu, unul dintre cei care i-au acordat notă sub șapte.

Acesta se apără și susține că experiența sa „corespunde cerințelor instituite prin legea aplicabilă evaluării actelor de management cultural”.

„Experiența mea însumează patru ani ca manager al unei instituții publice de cultură (Casa de Cultură a Municipiului Oradea), manager cultural (certificare obținută de la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național/Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală), impresar artistic (certificare obținută de la Ministerul Culturii și Cultelor/Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală), organizator de evenimente (certificare obținută de la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale/Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului/Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală), manager de proiecte pentru un ONG cu specific cultural, Cultură în Mișcare.Totodată, am fost selecționat în cadrul proiectului pentru întărirea capacității manageriale culturale Lab for European Projects Making (organizat de capitalele culturale din România, Serbia, Croația) și membru Culture Action Europe, una dintre cele mai mari și respectate rețele culturale din Europa. În plus, sunt evaluator de proiecte culturale pentru Timișoara 2021 – Capitala Culturală Europeană și fac parte din evaluatorii de proiecte culturale AFCN”, a arătat Bunoiu.