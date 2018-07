Bursă de 400 de lei şi o meserie bănoasă

Aceasta este oferta pentru elevii de clasa a VIII-a care se înscriu în învățământul dual pentru a învăța meseriile de mecanic auto și tinichigiu auto. Meseriile amintite pot fi învățate în cadrul Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuși” și Colegiului Tehnic „Traian Vuia”.

Reprezentanții mediului de afaceri cred că învățământul dual este cel care îi va ajuta să-şi găsească angajaţii potriviţi. Pentru elevi, de asemenea, este varianta învăţării unei meserii care să le asigure un loc de muncă sigur după terminare şcolii. Mai mult, pe timpul şcolii beneficiază de o bursă lunară de 400 de lei: 200 de lei de la stat şi 200 de la agentul economic.

Mai sunt locuri

„Elevii trebuie să ştie că mai sunt locuri pentru mecanici auto şi tinichigii auto la cele două colegii tehnice. Avem solicitări din partea agenţilor economici, care oferă şi o bursă lunară de 200 de lei”, ne-a informat Dorin Culic, vicepreşedinte la Asociaţia Firmelor Bihorene (AFB).

De ce s-ar duce elevii spre aceste meserii?

„După terminarea şcolii, elevii vor fi angajaţi sigur. Contractul cu agenţii economici unde efectuează practica le oferă locul de muncă. Astfel, ei vor fi obişnuiţi cu viitorul loc de muncă încă din timpul şcolii. Sunt meserii foarte bine plătite pentru cei care ajung să le practice. Trebuie ştiut faptul că un mecanic auto sau un tinichigiu nu mai este, ca pe vremuri, plin de ulei. Service-urile auto unde vor face practica elevii şi unde vor fi angajaţi ulterior sunt dotate cu aparatură modernă”, a subliniat Dorin Culic.

Periplu prin judeţ

Reprezentanţii mediului de afaceri cred că elevii se îndreaptă greu spre aceste meserii din lipsă de informare.

„Noi am făcut un periplu prin mai multe şcoli din judeţ şi am tras nişte concluzii. Mai întâi, este vorba de lipsă de informare. Informaţia ajunge pe frânturi în zonele respective. Am mers în zona Marghita, am mers în zona Beiuşului. Acolo pur şi simplu există o cutumă locală: «Noi facem ce a făcut tata, mama, vecinul. Noi nu avem altă alternativă!». Când am venit cu o alternativă, au fost miraţi că există aşa ceva. Nu credeau că în România se poate câştiga bani şi aşa”, ne-a relarat Radu Silaghi, directorul executiv al AFB.

Pe de altă parte, copiii vor să devină ceea ce văd la televizor. „Au văzut că s-au mărit salariile la bugetari, toţi vor să devină poliţişti, jandarmi, poliţişti de frontieră, pompieri etc. De ce să gândeşti singur şi să munceşti în privat, când vezi că acolo se câştigă bine dacă eşti doar un simplu executant”, spune Radu Silaghi.

Pe de altă parte, în timpul ciclului primar şi gimnazial elevii nu mai au ore de abilităţi practice, ca pe vremuri. Şcoala în învăţământul dual durează trei ani, iar în anii doi şi trei mai bine de jumătate din ore sunt pentru practică. „Partea de dual îţi oferă practic şansa de a controla elevul. La şcoala profesională propriu zisă, agentul economic nu are această posibilitate”, precizează Dorin Culic.

„Noi, ca asociaţie, ne-am asumat rolul de a controla atât elevul, cât şi agentul economic. Ne dorim ca acel copil să facă practică, să respecte programul, să respecte angajatorul, dar şi invers. Vrem ca şi angajatorul să-l respecte pe copil, să-l pună la munca pentru care el se califică, să aibă grijă de el”, a explicat directorul AFB.

Până în prezent, circa 20 de agenţi economici membri AFB şi-au exprimat dorinţa de a se implica în învăţământul dual oferind burse şi loc de practică pentru elevii înscrişi pentru meseriile de mecanici auto şi tinichigii auto. Plus loc de muncă asigurat la terminarea şcolii.

Acest tip de învăţământ mai funcţionează în ţară la Braşov. Există şi susţinere la nivel guvernamental. La nivel naţional a fost înfiinţată Autoritatea pentru Formarea Profesională în Sistem Dual, de la care angajatorii aşteaptă sprijin.