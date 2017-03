Car & Truck Moto Show 2k17 în parcarea OSC

Cel mai mare eveniment auto din vestul ţării, Car & Truck Moto Show 2k17, ediţia a doua, va fi organizat în perioada 1 – 2 aprilie 2017 în parcarea de la Oradea Shopping City. Potrivit organizatorilor, evenimentul adună la un loc cele mai aspectuoase autoturisme, camioane şi motociclete modificate din toată ţara, care aşteaptă să fie admirate, fotografiate şi ascultate.

„Car & Truck Moto Show 2k17 are multe noutăţi faţă de cel de anul trecut. Ne aşteptăm ca numărul vizitatorilor să fie şi el mai mare faţă de prima ediţie, când au fost prezenţi între 2.500 şi 4.500 de vizitatori pe zi”, ne-a declarat Virgil Halacu, organizatorul principal al evenimentului.

Pasionaţii de maşini tunate se pot înscrie la concursurile ediţiei din acest an doar prin e-mail, la adresa contact@gajukydgarage.com, cu subiectul „Participant Expo”. Înscrierea este gratuită. Vor fi acceptate doar maşinile care respectă trend-ul actual în materie de modificări auto la exterior/interior, gardă la sol, wheelgap cât mai mic, maşini cât mai îngrijite şi idei cât mai originale.

Categorii

Sunt puse la bătaie o serie de premii în valoare de 5.000 de euro pentru participanţi şi sunt premiate primele trei locuri la următoarele categorii:

EXPO AUTO: Secţiunile: Best Interior, Best Exterior, Best Wheels, Best Paint, Best AirRide, Best Static, Best Fitment, Best Exhaust, Best Autohton, Best OEM, Best Car of the SHOW; EXPO TRUCK: Secţiunile: Best Paint, Best Interior, Best Exterior, Best Light, Best Exhaust şi Best Truck of the SHOW;

EXPO MOTO: Secţiunile: Best Paint, Best Exhaust şi Best Moto of the SHOW.

Imagini de la prima ediţie a evenimentului © Imagini de la prima ediţie a evenimentului

În plus, în ambele zile se desfăşoară Campionatul Naţional dBDrag Racing România, o întrecere ce constă în măsurarea SPL-ului (presiunea acustică a maşinii), competiţie dedicată pasionaţilor de Car-Audio. Înscrierile se vor face la faţa locului, sâmbătă dimineaţa, 1 aprilie, de la ora 9:00.

Hpi Racing România promite un show de excepţie în rândul iubitorilor de automodele radiocomandate în concursul de RC Drift. Iar Krea Karting este prezent şi responsabil la ediţia din acest an cu adrenalina şi distracția pe o pistă de karting amenajată în parcarea Oradea Shopping City, unde pot fi puse la mare încercare abilităţile de pilot.

Intrarea este liberă, iar spectatorii vor fi întâmpinaţi cu stickere, odorizante şi multe alte premii-surpriză oferite de partenerii evenimentului. Informaţii despre eveniment pot fi obţinute pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/gajukydgarage/.