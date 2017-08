Caravana NexT ajunge la Oradea

În cadrul ediției din acest an, cinefilii vor avea ocazia să vadă cele mai bune filme de scurtmetraj. Celei trei seri de film sunt împărțite pe trei teme diferite: Seara de Oscar, Best of Festivalul NexT și Scurtmetraje Românești de la NexT.

Astfel, orădenii sunt așteptați la filme în fiecare seară începând cu ora 21:00.

8 august- Seara de Oscar- 138 minute

Cinci scurtmetraje de ficțiune nominalizate la Premiile Academiei Americane de Film în 2017: Femeia și trenu (Elveția, 2016), Nopți liniștite (Danemarca, 2016), Timecode (Spania, 2016), Dușmani interiori (Franța, 2016), Cântă (Ungaria, 2016).

9 august- Best of Festivalul NexT- 94 minute

Cele iubite filme de la NexT 2017: Lumina Roșie (Bulgaria/Croația, 2016), Supă de piatră (Franța, 2015), Leshy (Cehia, 2106), Aport! (Israel, 2016), Regatul (Italia, 2016), Despre păsări și alibine (Finlanda, 2016).

10 august- Scurtmetraje Romanesti de la NexT- 94 minute

Cele mai aplaudate scurtmetraje românești de la ediția din 2017 a festivalului: Mamp, tată, trebuie să vă spun ceva (2016), Omul de pe lună (2016), O noapte de dragoste (2016), Pipa, sexul și omleta (2016), Plecarea (2017).