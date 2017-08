CAS Bihor în mijlocul unui nou scandal: episodul bolnavi aduşi pe targă

„Uneori, ca şi conducător de instituţie trebuie să iei şi o decizie”. Este concluzia prefectului de Bihor Ioan Mihaiu după ce a vorbit atât cu Viorel Paşca, omul care se îngrijeşte de soarta a peste 200 de bolnavi la Dumbrava, cât şi cu reprezentanţii Casei de Asigurări Bihor. „Regret că nu am ştiut despre situaţie în timpi reali, fiindcă mă deplasam acolo. În acest moment, adevărul pare a fi undeva la mijloc, fiindcă cei de la Casă spun că nu aveau cadrul legal să elibereze adeverinţele. Dar, dacă este adevărat ce spune domnul Paşca, faptul că bolnavii aveau buletin pe adresa din Dumbrava, atunci în baza unei împuterniciri date de domnia sa, un asistent ar fi putut să ridice adeverinţele. Uneori, ca şi conducător de instituţie trebuie să iei decizii, să cântăreşti pentru a nu ajunge la aceste situaţii. Joi, domnul Paşca va veni la Prefectură, vom vedea dacă situaţia prezentată e conformă cu cele discutate şi vom lua o decizie. Îmi pare rău că nimeni nu m-a sunat înainte ca situaţia să se deruleze în acest fel”, a declarat prefectul Ioan Mihaiu. Viorel Paşca, a adus miercuri la sediul CAS patru bolnavi pe targă pentru a li se elibera adeverinţe de asiguraţi pentru a beneficia de servicii medicale. CAS Bihor susţine că două persoane au solicitat un card de asigurare în numele altor persoane fără să aibă împuternicire şi fără să facă parte din familie. Trei dintre bolnavi sunt paralizaţi, iar cel de-al patrulea are probleme neurologice.

Patru bolnavi de la Dumbrava au fost aduşi pe targă la CAS Bihor pentru a li se elibera o adeverinţă din care să rezulte că sunt asiguraţi şi pot beneficia de servicii medicale.

Scandalul a ajuns miercuri la urechile premierului. Situaţia pare trasă la indigo cu cea a jurnalistei care trebuia să primească o astfel de adeverinţă deplansându-se pentru aceasta de lângă patul de suferinţă al copilului său tratat de cancer în străinătate. Totul pare să se întâmple în lipsa unui cadru legal în limitele căruia angajaţii statului să poată lua decizii. Timoraţi de faptul că în ar putea lua decizii morale, dar nu aşa cum scrie la lege, funcţionarii publici preferă să creeze situaţii hilare, decât să-şi rişte libertatea.

Aşa s-a întâmplat şi miercuri, când imaginile cu bolnavii pe targă aduşi la Casa de Asigurări Bihor au făcut înconjorul României. „Am cerut în repetate rânduri la Casa de Asigurări Bihor o adeverinţă cum că bolnavii respectivi sunt asiguraţi. Mi s-a spus de fiecare dată că trebuie să duc bolnavii acolo. Ieri am vorbit la telefon cu preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate Bihor şi mi-a zis că nu-mi dă adeverinţă decât dacă duc bolnavii acolo. Asta am făcut. Asa cum mi-a cerut dânsul. Nu am vrut să iasă chiar aşa, dar ce era să fac? Bineînţeles că ei nu au mai recunoscut că au zis aşa”, explică situaţia Viorel Paşca proprietarul centrului de îngrijire persoane de la Dumbrava.

De 10 ani, Viorel Paşca îngrijeşte sute de bolnavi, le oferă hrană şi casă, doar pe bază de donaţii. Nu este pentru prima dată când Viorel Paşca trebuie să plătească pentru că este un bun samaritean. Anul trecut, Viorel Paşca a venit să protesteze în Parcul Traian însoţit de 40 de bolnavi după ce ITM Bihor l-a amendat cu 10 000 de lei fiindcă o asistentă lucra la negru. Degeaba a explicat Viorel Pașca că până acum peste 600 de bolnavi sunt îngrijiţi doar cu ajutorul donațiilor și a voluntarilor. Degeaba a explicat că bolnavi cu probleme psihice, cu handicap, sunt cazaţi la Dumbrava doar după ce au ajuns grav bolnavi şi fără un adăpost deasupra capului. Pentru a fi mai convingător, Viorel Paşca a spus că-i lasă din acel moment pe bolnavi în grija statului făcând apel la instituţiile specializate să-i preia. Fiindcă statul nu a dat nici un semn că îi pasă, Viorel paşca nu s-a îndurat şi a plecat cu oamenii la Dumbrava. Ieri, premierul Tudose a aflat de la Digi 24 despre situaţia creată la CAS Bihor a reacţionat în stilul caracteristic şi a cerut să cadă capete.

„Credeţi că mâine dimineaţă aş putea să aflu şi eu cine nu mai lucrează în sistem, începând de astăzi, de la Oradea? Am văzut nişte imagini pe Digi 24, mulţumesc televiziunii, înfiorătoare. Persoane cu handicap locomotor aduse, abandonate practic pe un hol, la coadă la nu ştiu ce comisia vieţii, care să stabilească nu ştiu ce sau să le dea nu ştiu ce. Am vorbit acum două săptămâni despre reducerea birocraţiei, nu despre reducerea pacienţilor prin târâre pe jos pe-acolo. Cine a făcut nenorocirea asta?”, l-a interpelat premierul pe ministrul bihorean al Sănătăţii Florian Bodog.Obişnuit deja cu interpelările premierului la aproape fiecare şedinţă de Guvern, Florina Bodog a promis că în această seară va avea un răspuns . “Se pare că sunt şi implicaţii penale acolo, ştie şi Prefectura, până diseară vom avea un răspuns. Dacă e nevoie, mă duc acolo”, a spus ministrul. „Până mâine dimineaţă îmi spui cine nu mai lucrează acolo, da? Dacă aşa a înţeles debirocratizarea, prin a-i aduce pe cei cu handicap locomotor să-i vadă, poate îl încurcăm”, a dat termen premierul.

Acuzaţii de incriminare

Joi dimineaţă, la orele 9,30, Viorel Paşca este aşteptat în biroul prefectului Ioan Mihaiu pentru a-şi susţine cu documente cele relatate telefonic reprezentantului Guvernului în teritoriu. Nu e primul scandal de-a lungul timpului în care este prinsă CAS Bihor. Recent un furnizor medical reclamă nereguli grave la Casa de Asigurări de Sănătate Bihor .„Conducerea CAS Bihor îşi bate joc de banul public şi fură dreptul pacienţilor la sănătate! Pentru cât timp, voi hotărâţi! Sănătatea noastră, a copiilor şi părinţilor noştri, este dijmuită de o şleahtă de ignoranţi, aciuaţi în fruntea CAS Bihor. În fiecare zi din ultimii doi ani, pacienţii se resemnează cu puţinul pe care îl picură conducerea CAS Bihor acolo unde nu are interes direct, dar care, până pleacă, fură astfel dreptul copiilor şi părinţilor noştri la sănătate”, spunea Dacian Foncea.

Într-un comunicat remis redacţiei, CAS Bihor invocă „cazurile mediatizate în presă de servicii medicale acordate fără ştirea titularilor motiv pentru care instituţia noastră respectă prevederile legale în domeniu. Angajaţii CAS Bihor au relatat că mai multe persoane au încercat în ultima lună, fără să se legitimeze , să ridice cardurile unor alte persoane, dar fără aeninţări la adresa personalului casei, părând că au înţelese procedura de urmat”. În finalul comunicatului semnat de preşedintele-director general al CAS Bihor se arată că „ne rezervăm dreptul să sesizăm organele competente de încercare frauduloasă de a intra în posesia unor documente ce susţin date cu caracter personal coroborat cu încercarea de a ne incrimina în umilirea unor persoane greu deplasabile”.