Cătălin Moroșanu a dat tonul la pogo la concertul Prodigy de la Untold

Peste 92.000 de festivalieri au petrecut sâmbătă la Untold. Încă de la ora 22:00 stadionul Cluj Arena a fost plin de fanii Prodigy. Cei de la THE PRODIGY au făcut sâmbătă seara un show incredibil pentru zecile de mii de fani aflați în stadionul Cluj Arena.

Celebrul luptător de K1, Cătălin Moroșanu, fan declarat The Prodigy, a fost cel care a dat tonul la pogo. În ciuda faimei de luptător, acesta nu a fost menajat de restul festivalierilor.

Hituri cunoscute ca și “Firestarter”, “Breathe”, “Out of Space” și “Smack my bitch up” au răsunat live de pe mainstage-ul Untold.

Pe scena principală a festivalului UNTOLD au urcat în a treia seară Mark Azekko, Subcarpați, The Prodigy, Danny Avila, Alesso, Dimitri Vegas&Like Mike și Steve Aoki. Pe celelalte scene au concertat alți peste 40 de artiști: Loco Dice, Steh Troxler, Dope D.O.D, Flux Pavilion, Andy C, The Glitch Mob și mulți alții.