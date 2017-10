Cer ca bustul lui Emanuil Gojdu să revină din „exilul ” în Ştrandul Ioşia

Cu acest prilej, Asociaţia Cultura în Mişcare a lansat în spaţiul public provocarea amenajării, în casa părintescă, de pe strada Traian Moşoiu nr. 1 (sau într-un alt spatiu potrivit) a unei case memoriale/muzeu Emanuil Gojdu. Una dintre cele mai mari personalităţi ale culturii orădene, avocatul Emanuil Gojdu, este lăsată de comunitatea în care s-a născut într-un colţ de umbră. Numele său mai este amintit doar de instituţia de învăţământ căreia i-a lăsat o impozantă clădire, în timp ce statuia sa a fost evacută din Piaţa Unirii şi abandonată la ştrandul orăşenesc.

Dubla umilinţă

Cu toate că – în timpul vieţii sale, dar şi după moartea sa – a avut o contribuţie majoră la ridicarea culturii româneşti, sprijinând mii de tineri români să dobândească o educaţie şi instrucţie pe măsură, numele lui Gojdu, este, chiar în oraşul natal, prea puţin omagiat. Pe peretele casei natale din strada Traian Moşoiu, lângă o poartă inestetică de plastic cenuşiu, acoperită parţial de un indicator rutier şi un coş de gunoi, o placă memorială de marmură consemnează faptul că în acel loc s-a născut avocatul orădean. Peste personalitatea sa s-a lăsat, în fapt, o dublă uitare, după ce statul român a renunţat la patrimoniul Fundaţiei Gojdu, considerat drept cea mai mare pierdere patrimonială a României, după tezaurul de la Moscova. În anul 2015, fără prea multă zarvă, Primăria Oradea a dispus discret „evacuarea” statuii lui Gojdu din zona centrală a oraşului. În prealabil, consilierii locali orădeni au aprobat mutarea acestei lucrări de for public în Centrul Civic. Însă, până ce noul amplasament va fi pregătit pentru statuie, aceasta a fost dezmembrată şi dusă spre depozitare, la Ştrandul Ioşia. Până în prezent niciun expert nu a fost contactat în vederea restaurării sculpturii. Şi aşa destul de degradat, monumentul continuă să se deterioreze. În plus, locul ales de executivul orăden pentru reamplasarea statuii ilustrului avocat nu pare să fie agreat de specialişti.

„Nu recomandăm amplasamentul nou propus – Piaţa Emanuil Gojdu (Centrul Civic – n.n.), aceasta fiind de factură recentă, cu clădiri la o scară diferită. Recomandăm reamplasarea statuii în centrul istoric, având în vedere contextul istoric în care a trăit Gojdu. Un amplasament indicat ar fi tot în Piaţa Unirii, în vecinătatea Bisericii cu Lună, dată fiind legătura lui Gojdu cu Biserica Ortodoxă, cu românii ortodocşi şi faptul că în vecinătate este casa părintescă (situată pe strada Traian Moşoiu nr.1)”, se arată în Avizul nr. 25 din 13 februarie 2015 privind demontarea şi mutarea statuii din Piaţa Unirii, emis de Direcţia Judeţeană de Cultură Bihor, în atenţia Primăriei Oradea.

În ce priveşte relocarea monumentului de for public, există obligaţia Primăriei Oradea de a reveni la avizare la DJC Bihor, respectiv la Comisia Monumente de For Public. Până în prezent, astfel de demersuri nu au fost făcute. Mai mult, din păcate, tot acest răgaz până la o decizie finală privind noul spaţiu unde să fie amplasată statuia nu pare să fie folosit pentru a demara procedurile de restaurare a sculpturii. Fiind inclusă pe Lista Monumentelor Istorice, lucrările ce se impun a fi efectuate asupra statuii necesită o serie de avize, proiect, găsirea de specialişti în restaurare etc.

Asociația Cultură în Mișcare cere înființarea Muzeului Emanuil Gojdu

În cursul lunii februarie 2015, Asociaţia Cultură în Mişcare a organizat, în contextul împlinirii a 213 ani de la naştere, respectiv 145 de la moartea sa, o conferinţă cu tema „Viaţa şi activitatea lui Emanuil Gojdu”, prilej cu care s-a încercat readucerea în spaţiul public a memoriei ilustrului avocat. Despre personalitatea complexă a lui Emanuil Gojdu a vorbit Maria Berenyi, directorul Institutului de Cercetări al Românilor din Ungaria.Cu acest prilej, Asociaţia Cultura în Mişcare a lansat în spaţiul public provocarea amenajării, în casa părintescă, de pe strada Traian Moşoiu nr. 1 (sau într-un alt spatiu potrivit) a unei case memoriale/muzeu Emanuil Gojdu. Aurel Lazăr, Iosif Vulcan şi Ady Endre, orădeni iluştri ai timpurilor lor, se bucură fiecare de câte o casă memorială ce le poartă numele. Asociaţia Cultură în Mişcare consideră că o astfel de cinste merită şi Emanuil Gojdu. Tot în spiritul acestui respect datorat memoriei lui Emanuil Gojdu, Asociaţia face un apel către autorităţile locale pentru a schimba locul de depozitare al statuii dezafectate. Actualul amplasament (Ştrandul Ioşia) este nepotrivit şi duce la degradarea continuă a monumentului.