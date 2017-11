Frământată de un flagrant conflict de interese – noua directoare a APM Bihor este Olimpia Mintaş, coautoare a studiului care dă liber la reautorizarea Nutripork pe actualul amplasament – Agenţia bihoreană de Protecţie a Mediului o comite din nou.

Pe site-ul propriu, APM a anunţat că dezbaterea premergătoare autorizării se va ţine în 28 noiembrie, la ora 16:00, la localul de pe dealul Ciuperca, un loc mai degrabă retras, privat şi greu accesibil orădenilor prinşi cu treburi cotidiene la acea oră.

Situaţia irită cele mai vocale oponente ale reautorizării. „Este inacceptabil ca o dezbatere atât de importantă și mult asteptată de mulți orădeni, să fie organizată într-un loc greu accesibil și izolat, fără conectare la mijloacele de transport in comun, care nu asigură securitatea necesară pentru protecția participanților. Chiar mă întreb, de ce la Ciuperca și nu la Salonta sau la Arad?”, se miră deputata Florica Cherecheş, care reclamă „îngrădirea dreptului de a participa și a-și spune opinia cu privire la activitatea unei firme care-i deranjează de 10 ani!”.

Nadia Pal, cea care şi-a făcut din lupta contra poluării olfactive program electoral, crede că, din moment ce „cele mai afectate cartiere de duhoarea de porci sunt Iosia si Rogerius”, „firesc ar fi o dezbatere publică organizată in zona afectată”.

Ea insistă că „se limitează intenționat accesul populației afectate la dezbatere, in condițiile in care dealul Ciuperca nu este in proximitatea zonelor afectate si multi dintre cei interesați să participe nu vor putea ajunge la dezbatere, fie din pricina locației greu accesibile, fie din pricina orei nepotrivite. (…)Până la urmă, Ciuperca miroase a iasomie, nu-i așa?”.

Amândouă persoanele publice cer schimbarea locului dezbaterii şi propun orădenilor să depună cât mai multe cereri la APM, la sediul de pe B-dul Dacia, pentru asta.