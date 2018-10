Coaliția pentru Familie acuză PSD și celelalte partide de boicot!

Observând absenteismul masiv la urne, Coaliția pentru Familia a emis un comunicat, duminică după-amiază, în care caută motive pentru lipsa interesului cetățenilor la urne. Comitetul de inițiativă acuză, practic, faptul că organizatorii referendumului – Guvernul – nu a dus o campanie de informare a cetățenilor, ca aceștia să știe pentru ce sunt chemați la vot.

De atfel, Coaliția pentru Familie acuză PSD și întreaga clasă politică pentru faptul că, deși au pretins că susțin referendumul, în realitate lucrurile au stat pe dos! Legea de revizuire a definiției căsătoriei în Constituție, prin înlocuirea sintagmei de soț cu cea de bărbat și femeie, a fost adoptată de Parlament cu votul tuturor partidelor politice, mai puțin USR.

Redăm din comunicatul Coaliției pentru Familie:

„Semnalăm evidența dovedită a faptului că ne aflăm în fața unui boicot generalizat al tuturor partidelor politice care au votat în Parlament legea de revizuire a Constituției României, ce face obiectul prezentului Referendum.

Pentru toți cei care au afirmat în mod fals, într-o campanie de dezinformare fără precedent de la Revoluția din 1989, că acest Referendum este al Partidului Social Democrat și al liderului său, Liviu Dragnea, devine acum evidentă, prin boicotul realizat la nivelul întregii țări de către PSD, falsitatea acestor afirmații. Acesta este dovedit și prin maniera superficială și neprofesionistă în care Referendumul a fost organizat, astfel încât nici măcar date elementare privitoare la obiectul referendumului nu au fost comunicate publicului românesc.

Trebuie să înțelegem că ne aflăm în situația în care toate îndemnurile la vot ale bisericilor și cultelor creștine din România sunt boicotate de partidele politice, în ciuda declarațiilor oficiale ale liderilor politici ale acestora. Campania masivă de dezinformare a întregului corp electoral român este dusă și astăzi, prin vectori politici, administrativi și mediatici, aflați sub influența partidelor politice.

Atragem atenția partidelor politice că cetățenii români sunt primii care au înțeles acest boicot politic, transmițându-ne efectele sale din fiecare județ din țară, fiind evidentă pentru toată lumea falsitatea declarațiilor publice ale liderilor în raport cu modul în care partidele au acționat în realitate.

Facem un ultim apel să înceteze imediat acest boicot politic generalizat la nivelul întregii țări, pentru că el este îndreptat direct și în primul rând împotriva creștinilor din România.”

Contactat telefonic, liderul PSD Bihor, Ioan Mang, a respins categoric acuzele Coaliției pentru Familie, arătând că în primăriile PSD din județul Bihor lumea a mers la vot.

„Nu am boicotat cu nimic, dar nici nu e al nostru. Ni s-a spus de la bun început să nu le furăm subiectul. Ca și creștin, m-am străduit să conving cât mai mulți creștini, deoarece cred că e o ocazie pentru noi, ca popor, de a ne corecta pentru cei 50 de comunism, culminat cu uciderea aceea din ziua de Crăciun. Primarii PSD din Bihor nu au boicotat, au avut scoruri foarte bune privind prezența la vot. Dacă ar fi avut toate primăriile scorurile PSD, am fi avut peste 40%. De la bun început ni s-a spus, am fost acuzați că vrem să îl furăm. Însă noi am făcut ceea ce trebuia să facă orice creștin”, ne-a transmis Mang.