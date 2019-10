Concert gratuit Sur Austru

Sur Austru lanseaza albumul de debut „Meteahna Timpurilor” la Oradea vineri, 18 octombrie, ora 20:00 la Moszkva. Sur Austru este proiectul născut în 2018 din cenușa legendarei trupe timişorene Negură Bunget, continuând conceptul muzical și liric, sub îndrumarea și viziunea unui grup de muzicieni ce au activat în diverse componente ale formației. În mai puțin de un an de activitate, Sur Austru a trecut deja în palmares o serie de concerte în Europa, urmate de apariții selecte în țară precum și înregistrarea albumului de debut. Sur Austru îi are în componenţă pe Tibor Kati – vocal/chitară/keyboards, Corodan Ovidiu – bass, Petrica Ionutescu -instrumente tradiţionale, Mihai Florea – chitară, Ionut Cadariu – flaut şi Nadaban Sergiu – tobe.

„Meteahna Timpurilor” este un album conceptual ce prezintă ciclul și anomaliile anotimpurilor actuale în Transilvania. Prezintă simbioza actuală a frumuseții peisajului autohton care se confruntă cu dezastrele naturale cauzate în mare parte de defrișarea în exces a pădurilor, astfel dereglând balansul străvechi. Albumul este încercarea noastră de a ne întoarce la origini, împinşi de strigătul naturii muribunde. „Meteahna Timpurilor” a fost înregistrat în Joy Live Sound Studios Arad, Dreamsound Studios Arad si DSPro Studios Timisoara. Este produs de Tibor Kati, mixajul îi aparţine lui Sergiu Nadaban iar masterizarea lui Roberto Siggia (L’ossario Studios Torino). Albumul s-a lansat în septembrie sub forma de CD, dublu LP si Digital.

Este un album de transilvanian black metal în care intrumentele arhaice se împletesc cu armoniile mistice şi cu riff-urile agresive. Primul video lansat a fost „De dincolo de munte”, pe 10 septembrie 2019, sub egida Avantgarde Music din Italia. Pe lângă această piesă, pe album mai figurează: „Puhoaielor”, „Mistuind”, „Bradul cerbului”, „Jale”, „Dor austru”, „În timp vernal” şi „Jabracie”.

Un concert care te transpune în peisajul mioritic transilvănean, chemând parcă din fundul pământului şi spiritul lupului, şi scrâşnetul rădăcinilor şi vâltoarea apelor. De neratat!