Concert Karpov not Kasparov

Duoul Karpov not Kasparov reprezintă un joc de „acțiune și reacțiune” între tobe şi sintetizator, după cum se descriu pe pagina lor de facebook, pe baza regulilor și strategiilor de șah. S-ar putea să pară complicat, dar producția este întotdeauna o melodie foarte dansabilă, uneori inspirată de folclorul oriental – pentru că șahul este un joc oriental – și mereu amestecat cu sunetul din anii ’80.

Valeriu Borcos este un maestru al sintetizatorului în timp ce Eduard Gabia îl acompaniază la tobe. Analogia cu şahul pare simplă. Pe tablă există opt pioni și la fel sunt opt note într-o octavă. Suita reginei de patru pioni, nebun, cal, turn și suita regelui reprezintă cele două tetra-acorduri ale gamei majore, după cum explică cei doi. Şahul este matematică, şi la fel ca în şah, sunetul celor de la Karpov not Kasparov reprezintă o fuziune matematică de muzică electronică a anilor ’80 şi puţin jazz cu influenţe orientale. Tobele şi sintetizatorul se completează într-un vals psihedelic, fiecare combinaţie luând o direcţie nouă, schimbând cursul jocului. Rezultatul este o muzică dansabilă, fluidă.

Doul a apărut în anul 2009, şi de atunci a avut turnee în România şi în Europa, cu concerte neobişnuite, care combină alţi artişti, alţi performeri, pentru a crea experienţe multisensoriale. Cei doi colaborează de obicei cu artişti vizuali şi performeri în spectacole de teatru experimental, cu muzică live creată în timp real. Karpov not Kasparov apelează în concerte la tot felul de elemente artistice cu impact vizual, de la filme mute proiectate în fundal, la balerine. Multe din spectacolele lor au loc în spaţii neconvenţionale, ca de exemplu în frizerii, librării, magazine de pantofi sau case de odihnă.

Pe EP-ul Soundtrack for a Game of Chess (The Vocal Edits), cei doi au dedicat o piesă marii maestre internaționale de șah Elisabeta Polihronmiade, „Elisabeta”. O altă piesă de reţinut este „Choose Your Color Gipsy Dark”, plină de influențe orientale. Cu siguranţă, un concert cu cei doi este o experienţă atât vizuală cât şi autditivă.

Duoul Karpov not Kasparov va avea concert în Lokal, sâmbătă, 14 aprilie, de la ora 20, După ce au avut concerte în Riga, Tallinn, Düsseldorf, Munchen, Lisanbona, Porto şi Bremen, cei doi îşi cor închiea turneul cu concertul din Oradea.