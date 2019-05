Concert punk rock cu Paddy And The Rats

Paddy & The Rats a fost fondată de către cântăreţul şi compozitorul Paddy, Vince (bass) şi Joey (chitară electrică) în 2008, după care Seamus (tobe) şi alţi doi muzicieni autentici, Sonny (acordeon) şi San (Fiddle, Banjo, Bag Pipe, Tin Whistle) li s-a alăturat. În primăvara lui 2012, Sonny părăseşte trupa şi Bernie îi ia locul.

Cât despre transformarea lor în rats (şobolani), cei şase „irlandezi” spun că „punk-ul este la fel în muzică precum sunt şobolanii printre animale: murdari şi răi, şi exact asta cântă şi ei”. Formaţia combină muzica de pub cu un punk rock fierbinte. Pentru a condimenta piesele proprii, cei şase folosesc muzică celtică, transmiţând atmosfera din lumea piraţilor şi a lupilor de mare.

Primul album „Rats On Board” l-au lansat în martie 2010 la Nordic Records. Următoarele albume scoase sunt: „Hymns of Bastards”, „Tales from the Docks” şi „Lonely Heart’s Boulevard”.

În ultimii opt ani au avut peste 1.000 de concerte. Au avut concerte sold-out în cluburi din Ungaria şi au participat la numeroase festivaluri în Germania, Italia, Rusia, Spania, Suedia, Danemarca, Austria, Belgia, Ucraina şi Serbia.

La Oradea vor cânta sâmbătă, 25 mai, la Moszkva, de la ora 20:00. Cei care le ascultă muzica spun că nu poţi la concertele lor decât să dansezi, să bei, să sari. De altfel, majoritatea versurilor lor sunt despre băutură şi poveşti de tavernă.