Contestă vehement prestația arbitrului Marius Ciulin

Oficialul orădean nu contestă în niciun fel victoria echipei clujene, dar incriminează maniera de arbitraj a lui Marius Ciulin. „Nu mi se pare normal ca un astfel de meci să înceapă cu o echipă executând 13 aruncări libere, până când cealaltă beneficiază de una. Activez în acest domeniu de mult timp. Înțeleg și cunosc jocul de baschet, dar în același timp recunosc anumite nuanțe. Este cât se poate de clar pentru mine că nu e o întâmplare să avem parte de fluiere și situații potrivnice în anumite momente de joc, cu acest abitru (Marius Ciulin – n.r.) în prim plan. Nu se întâmplă pentru prima dată când meciurile echipei noastre sunt influențate de arbitrul Marius Ciulin. Totodată, vreau să îi felicit pe ceilalți doi arbitri ai acestui meci pentru prestația avută”, se arată în comunicatul semnat de Șerban Sere.

Conducătorul clubului orădean afirmă că este decis să nu mai tolereze astfel de lucruri.

„Eu cred că am trecut de vremurile în care alți factori, decât cei pur baschetbalistici, decid soarta meciurilor din România. Nu pot să mai stau și să tolerez. Am decis să spun aceste lucruri, mai ales că nu am avut intervenții de acest gen la adresa arbitrajului, în ultimii ani”, declară Șerban Sere.