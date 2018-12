Controale de proporţii în Bihor

În contextul sărbătorilor de iarnă şi a tradiţiei româneşti de pregătire și consum a unor sortimente diverse de alimente tradiționale, pentru prevenirea practicilor frauduloase de punere în vânzare a unor alimente potențial dăunătoare consumatorilor, dar și pentru prevenirea răspândirii Pestei Porcine Africane (PPA) prin vânzarea ilegală a porcinelor vii sau prin transportul de carne provenită din sacrificarea porcinelor contaminate, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Bihor a elaborat un plan de măsuri preventive. Acest plan include ample acţiuni de verificare a operatorilor economici care desfășoară activități supuse controlului sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor în judeţul Bihor.

Inspectorii sanitar veterinari spun că se va pune accent pe două mari domenii de acțiune: comercializarea produselor alimentare caracteristice acestei perioade, acțiuni prin care vor fi vizate unităţi din municipiile și orașele județului – Oradea, Beiuş, Ștei, Vașcău, Nucet, Aleşd, Salonta, Valea lui Mihai, Marghita, dar şi din alte localităţi, cu accent pe operatorii alimentari ce desfăşoară activităţi de procesare și producție ( abatoare, unități de procesare carne, unități de procesare lapte, brutării, laboratoare de cofetărie etc.). Verificată va fi și de comercialzare a cărnii, respectiv carmangerii şi măcelării, dar și alte produse alimentare specifice acestei perioade ( peşte, ouă, laboratoare de patiserie, depozite alimentare, supermarket-uri, piețe agroalimetare etc.). De controale nu vor scăpa nici unităților de alimentație publică -restaurante, cantine, pensiuni, hoteluri etc. care intenționează să organizeze mese festive cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

O importanță deosebită va fi acordată de reprezentanții DSVSA Bihor şi mişcării şi comercializării porcinelor vii destinate sacrificării, din exploatațiile de porcine către abatoare autorizate, iar în cazul sacrificărilor de porcine pentru consum familial, a circulației cărnii de porc și a produselor din carne de porc sau care conțin carne de porc provenite de la porci sacrificați în gospodărille populației.

„În scopul prevenirii răspândirii pestei porcine africane personalul de specialitate din cadrul DSVSA Bihor va efectua, cu sprijinul reprezentanților Inspectoratelor de Poliție Județene, controale cu caracter nediscriminatoriu în trafic, pentru verificarea atât a mijloacelor de transport a porcinelor vii și a cărnii destinate comercilizării în unități specializate, dar și a mijloacelor auto proprietate personală, în vederea verificării mișcării porcinelor vii, respectiv a cărnii și produselor din carne destinate consumului propriu și care au fost obținute de la porci vii proveniți din exploatații non-profesionale situate în zonele aflate sub restricții ca urmare a evoluției unor focare de pestă porcină africană”, a precizat Remus Moţoc, directorul DSVSA Bihor.

Datorită evoluției pestei porcine africane în judeţul Bihor toate târgurile de animale de pe raza județului au activitatea suspendată pe termen nedeterminat.

Înspectorii sanitari veterinari avertizeasă că este interzisă comercializarea porcilor, cărnii şi produselor din carne provenite din zonele de restricţie, ca urmare a evoluţiei virisului pestei porcine africane (PPA).

Recomandări

Având în vedere cele constatate în anii anteriori, consumatorii sunt sfătuiţi să acorde în această perioadă o atenţie deosebită la achiziţia oricărui produs alimentar, şi în special a produselor specifice pentru a evita eventualele consecințe nedorite. „În acest context recomandăm tuturor consumatorilor să achiziţioneze alimente doar din unităţi autorizate sanitar veterinar, unități la nivelul cărora putem asigura controlul acestor alimente

. De asemenea rugăm consumatorii să ne informeze de urgenţă în caz că au știință de cazuri în care se intenționează comerializarea de alimente în condiții care ar putea reprezenta o neconformitate pentru siguranța alimentelor, respectiv a cazurilor în care au cunoștință de comercializarea de produse alimentare în spații/ locuri neautorizate sau din surse/ tăieri clandestine”, spun reprezentanţii DSVSA Bihor. Sesizările se pot face direct la sediul DSVSA Bihor precum și a circumscripțiilor teritorile, telefonic la numărul 0259.266.141 sau pe adresa de e-mail office-bihor@ansvsa.ro , ori la CALL CENTER din ANSVSA la numărul de telefon: 0800.826.787 sau la adresa de e-mail: callcenter@ansvsa.ro.

Comercializarea stradală a alimentelor sau comercializarea ambulantă a acestora în spaţii deschise, imporovizate sau din mijloace de transport este interzisă. Depistarea acestor cazuri atrage după sine sancţionarea contravenţionala cu amenzi de până la 40.000 lei şi confiscarea în întregime a canităţii de alimente expusă la vânzare.