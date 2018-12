Coordonatorul „Let’s Do It, Bihor”, voluntarul anului

Antonia Bele este voluntarul cu cele mai multe ore de voluntariat în 2018 în cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Bihor, peste 1500 ore doar în 2018. Ea a participat ca și formator la foarte multe cursuri de prim-ajutor pentru populație, ajutându-i astfel pe alții să devină salvatori. Antonia s-a aflat pe lista nominalizărilor la Voluntarul anului 2018. O altă nominalizare la catelogoria

„Voluntarul anului ” a fost cea a studentei la Medicină Denisa Cherecheș.

„Anul 2016 a fost marcat de o perioadă de criză în viața Denisei, moment în care a decis să își urmeze sfaturile inimii: să ajute oamenii aflați în situații dificile. De atunci, Denisa este voluntar la Serviciul de Ambulanță Bihor susținând excelența și profesionalismul prin propriul exemplu, petrecând doar anul acesta peste 1300 de ore în cadrul voluntariatului. Este una din cele mai dedicate persoane, care e atât de fascinată și atât de pasionată de ceea ce face. Învață foarte multe și întotdeauna e gata de a da prim ajutor atât când este în ture cât și în restul timpului. A ținut deja mai multe cursuri de prim ajutor la copiii de la școală sau grădiniță, prin care a încercat să îi învețe ce să facă atunci când li se întamplă ceva.

A fost voluntar peste vara la cortul unde se măsura tensiunea și glicemia în Oradea, și și-a făcut treaba cu mult profesionalism. A început voluntariatul din dorința de a-i ajuta pe ceilalți, văzând pe propria piele ce înseamnă să ai nevoie de ajutor de urgență, și cât de important este modul în care ești tratat de către cadrele medicale”, sunt motivele pentru care Denisa a fost nominalizată. Ionuț Coman a coordonat – voluntar, la nivelul județului Bihor, campania ,,Let’s Do It, Bihor” – parte din campania mondială ,, Let’s Do It. Ambasador al voluntariatului, Ionuț a reușit să convingă peste 20.000 de persoane (de toate vârstele și din toate profesiile) să se se implice voluntar în campanie, aceștia reușind să strângă mii de saci cu tone de deșeuri.

Impactul pe care l-a avut această campanie la nivelul județului Bihor nu se limitează la activitatea de ecologizare, pe termen lung acțiunea având efect atât asupra cooperării instituțiilor implicate, a mobilizării comunității, dar și un efect educativ, atât în ceea ce privește ecologia, cât și în ceea ce reprezintă spiritul de voluntariat. Ionuț Coman a precizat că a preluat proiectul ,,Let’s Do It, Bihor” de la Mihai Pop, proiectul fiind în acel moment „o casă în roșu”.

Menționăm că Mihai Pop, prin firma pe care o coordonează-Partizan, a fost și unul dintre cei mai consistenți susținători ai proiectelor prezentate în cadrul Galei, proiecte finanțate prin Bursa Talentelor și ai căror beneficiari sunt, în special, copiii. Ionuț Coman a menționat că la reușita acestui proiect a contribuit o întreagă echipă.