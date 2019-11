COTROCENI 2019: programe da, dezbateri ba!

Românii sunt așteptați duminică să voteze în cadrul primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale. În ciuda faptului că președintele în exercițiu, Klaus Iohannis (PNL), este cotat cu peste 40% din intențiile de vot, este, practic, imposibil ca acesta să își adjudece un nou mandat, încă din primul tur.

Pentru o asemenea variantă, ar trebui ca un candidat să obțină jumătate plus unul din voturile tuturor alegătorilor înscriși pe listele electorale permanente. Pentru a accede în turul II, marea bătălie se dă între candidatul PSD, ex-premierul Viorica Dăncilă și candidatul Alianței USR Plus, Dan Barna. Cei doi sunt despărțiți de puține procente în sondaje, iar Dan Barna le cere românilor să voteze pentru o premieră: un tur II fără PSD, între președintele în exercițiu și exponentul noii clase politice.

JURNAL BIHOREAN&Bihon.ro vă prezintă, în premieră, programele celor trei mari candidați, cu precizarea că în cazul președintelui Iohannis, am preferat să inserăm realizările pe care acesta și le subliniază, pe site-ul său oficial de campanie. Jurnalistul Moise Guran și Europa FM îi provoacă la o dezbatere în direct, joi, de la ora 20:30.

DAN BARNA NE VREA FERICIȚI ÎN ROMÂNIA

44 de ani, căsătorit cu Olguța Totolici, nu are copii. Despre el însuși: „Am 44 ani și sunt sibian. În copilărie îmi făceam vacanțele de vară în Poiana Sibiului și la Rășinari. Apoi liceul, la Gheorghe Lazar: volei, baschet și istorie – chiar voiam să mă fac arheolog. Dar ai mei m-au convins să dau la o facultate care să-mi dea ulterior mai multe opțiuni profesionale. Dacă tot i-am menționat pe ai mei: tatăl meu a lucrat în Italia – în construcții – vreme de 15 ani. Deci știu cum e. (…)

Oamenii din partid spun că sunt mai degrabă un idealist. Cei care mă cunosc din „fonduri europene” zic că sunt un realist. Mă bucur, pentru că așa mă vad și eu: un idealist realist. Suficient de idealist încât să vreau să trăim cu toții fericiți în România – nu în altă parte. Și suficient de realist încât să am un plan concret despre cum să izbutim acest lucru”. (danbarnapresedinte.ro)

Programul său vizează opt linii mari

REFORMA CONSTITUȚIONALĂ

– Președintele va participa și va prezida în mod obligatoriu ședințele Guvernului în care se dezbat probleme de interes național privind politica externă, apărarea țării, asigurarea ordinii publice și în plus, cele în care se dezbat și se adoptă bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat.

– Fără penali – interzicerea alegerii în organele administrației publice locale, Camera Deputaților, Senat sau în funcția de Președinte al României a persoanelor condamnate definitiv la pedepse privative de libertate pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

– Alegerea primarilor și președinților de Consilii Județene în două tururi de scrutin;

– limitarea la 300 de mandate de parlamentar;

– Președintele va putea iniția referendum pentru dizolvarea Parlamentului o singură dată pe parcursul unui mandat, dar nu cu mai puțin de 6 luni înainte de finalizarea acestuia; în cazul adoptării unei moțiuni de cenzură, Președintele va avea posibilitatea fie de a desemna un nou candidat pentru funcția de Prim-ministru, fie de a dizolva imediat Parlamentul și de a declanșa alegeri anticipate.

– dacă Parlamentul îl suspendă pe Președinte, în ciuda unui aviz negativ al Curții Constituționale, iar referendumul de demitere este respins de către alegători, atunci Parlamentul va fi dizolvat de drept.

EDUCAȚIE

– 6% din PIB;

– descentralizarea și depolitizarea educației prin transferul puterii de decizie către școli, la nivelul elevilor, părinților și profesorilor;

– o școală mai sigură și mai sănătoasă pentru copii: dezvoltarea unui sistem de sport școlar și universitar; formare preventivă și educație pentru siguranță și evitarea pericolelor, cu referire la toate pericolele la care pot fi expuși elevii; intervenția de urgență asupra tuturor școlilor care funcționează în spații neconforme din punct de vedere sanitar sau al siguranței.

SĂNĂTATE

– finalizarea infrastructurii critice în sănătate – spitale regionale, la Cluj, Iași, Craiova, în mandatul său și transformarea României într-un centru european de inovație în sănătate;

– o nouă lege a sănătății – va urmări cu precădere modernizarea sistemului de asigurări de sănătate și întărirea asistenței medicale primare, precum și inducerea de stimulente fiscale acordate pentru cercetare și inovație medicală.;

– „voi susține creșterea ponderii bugetului alocat medicinei de familie de la 6%, cât este în prezent, la 10% – un nivel apropiat de media statelor europene”;

– „una din prioritățile mele ca Președinte al României va fi aprobarea și implementarea Strategiei Naționale de Resurse Umane în Sănătate, un plan de măsuri inteligente și concrete pentru una din cele mai importante și inteligente bresle ale României: medicii”.

TRANSPORTURI

– conectarea provinciilor istorice cu autostrăzi; modernizarea și reînnoirea căilor ferate;

– finanțarea adecvată a infrastructurii de transport: un program pe 10 ani;

– propune finanțarea investițiilor, a reparațiilor capitale în rețelele rutiere și feroviare cu 1% din PIB/an, în următorii zece ani; azi, alocarea spre drumuri este de 0,05% PIB, respectiv de 0,01% PIB, către căile ferate;

ECONOMIE

– înființarea Consiliului pentru Dezvoltare – organism consultativ format din patronate, sindicate, mediul academic, organizații profesionale și societatea civilă, cu rol de informare și documentare a Președintelui în legătură cu starea generală din economia românească;

– reducerea poverii fiscale pe salarii;

– cadru fiscal mai suplu, inclusiv prin eliminarea taxelor pe muncă în primii ani pentru tineri;

– debirocratizarea printr-o legislație prietenoasă și modernă pentru întreprinderile mici și mijlocii;

– transformarea digitală; Președintele poate impulsiona pentru ca România să fie în primele 10 țări din UE în materie de inovare și digitalizare;

– exploatarea noilor rezerve de gazele offshore din Marea Neagră și celelalte rezerve descoperite din perimetrele onshore;

– atingerea obiectivelor climatice pentru anul 2030, prin investiții consistente în modernizarea sectorului energetic.

MEDIU

„Mă voi implica direct, prin CSAT, în oprirea tăierilor ilegale și instituirea unui program național de reîmpădurire a terenurilor pe care s-au făcut tăieri ilegale, gestionarea eficientă a pădurilor și a ariilor protejate”.

SOCIAL

– eliminarea taxării pe salariul minim pe economie;

– echilibrarea relațiilor de gen, în toate activitățile specifice Administrației Prezidențiale;

– reducerea presiunii sociale și financiare asupra generației active care are în prezent în grijă două generații: copiii și părinții.

POLITICA EXTERNĂ

– creșterea integrării euro-atlantice și susținerea procesului de extindere a UE către toate țările din Balcanii de Vest;

– „este în mandatul și responsabilitatea Președintelui de a juca un rol mult mai activ în cadrul instituțiilor europene, inclusiv în Consiliul European și de a deveni membri ai celor mai evoluate forme de integrare europeană – spațiul Schengen și zona euro”;

– „Din primul an de mandat, voi veni în Parlament cu un mesaj privind starea comunităților românești din afara țării. Mesajul va fi anual și va fi elaborat după consultarea comunităților din Diaspora”;

– susținere pentru Republica Moldova.

Viorica Dăncilă n-ar lăsa pe nimeni în urmă

55 de ani, căsătorită cu Cristinel, are un fiu adoptat, Victor. Desprea ea însăși: „M-am născut într-o familie de oameni simpli, care au muncit toată viața lor. Copilăria mi-am petrecut-o în Delta Dunării, acolo unde tatăl meu era detașat militar și înainte de a termina școala generală, ne-am mutat la Ploiești. (…) Pentru cei mai mulți din generația mea, n-au fost vremuri ușoare.

Cu toate astea, am avut o copilărie frumoasă și așa am încercat, mai târziu, să îmi cresc și eu băiatul: într-un cămin liniștit, cu credință în Dumnezeu și dragoste de țară, de muncă și de semeni. (…)Fiul meu, Victor, are acum 29 de ani și decizia de a-l aduce lângă mine și soțul meu, când avea doar 4 zile, a fost cel mai bun lucru pe care l-am făcut în această viață.” (dancila.psd.ro)

Zece principii de care candidata PSD nu s-ar dezice:

1. Lucrez pentru o societate în care nimeni nu este lăsat în urmă!

Voi susține incluziunea socială reală: economică, culturală, socială. Costurile devin mai mari pentru societate dacă nu se intervine din timp

2. Toți românii trebuie să se bucure de dezvoltarea țării și de progresul economic!

O ţară bogată cu oameni săraci este un non-sens. Voi promova performanța economică în tandem cu dreptatea socială. Iar asta înseamnă o redistribuire echitabilă a prosperității și a oportunităților, incluzând grupurile sociale marginalizate sau vulnerabile. Avem nevoie de proiecte ample și curajoase de infrastructură la nivel local și național.

3. Nu voi negocia democrația la nivel național, european sau internațional!

Măsura unui stat este cetățeanul – respectarea drepturilor sale și, cu precădere, a deciziei sale, exprimate prin vot. Am respins și voi respinge mereu orice apel la populism, orice derapaj totalitar, orice imixtiune a jucătorilor ilegitimi, fie ei interni sau externi, în procesul democratic.

4. Voi veghea la siguranța națională ca prioritate absolută!

Riscurile de securitate la adresa României trebuie întotdeauna tratate cu seriozitate și combătute sistematic. Vom face acest lucru în parteneriat cu aliații noștri din NATO, onorându-ne corespunzător obligațiile ce ne revin ca membri ai Alianței. În același timp, instituțiile care apără țara și cetățenii trebuie să fie puternice și eficiente, iar acest lucru înseamnă neutralitate politică absolută și alocare echilibrată de resurse, în cadrul unui control civil serios și responsabil.

5. Cred într-o Românie care contează într-o Europă socială și o lume globalizată!

Este responsabilitatea noastră să identificăm și valorificăm abordările câștigătoare în domenii cheie precum: energie, transport, IT&C, agricultură sustenabilă, educație, mediu. Va fi rolul meu ca Președinte să asigur o dinamică pragmatică a relațiilor și schimburilor internaționale, care au în centru aceste domenii cheie.

6. Susțin progresul și abordarea lucidă a problemelor actuale și viitoare!

Austeritatea forțată și ruperea economiei de planul social au fragmentat iresponsabil țara, au sabotat încrederea, solidaritatea și egalitatea de șanse. Ne vom confrunta cu noi tranziții semnificative, cu impact profund social și economic: de la schimbările climatice la automatizarea muncii, de la îmbătrânirea populației la costurile sociale ale noii industrii și agriculturii verzi.

7. Cred în politica externă făcută în beneficiul României și al românilor!

Voi milita pentru o politică externă prin care România să își consolideze rolul în cadrul familiei europene, precum și relațiile speciale cu Statele Unite. România poate și trebuie să aibă un rol mai activ în susținerea parcursului democratic și european al Republicii Moldova. România poate și trebuie să se implice activ în susținerea intereselor cetățenilor ei din alte state și, în actualul context internațional, al cetățenilor români din Marea Britanie.România este astăzi o voce solitară în Uniunea Europeană. Este important să ne construim alianțe care să ne ajute să ne creștem forța de negociere și relevanța politică la nivel european.

8. Voi fi un președinte implicat al românilor de pretutindeni!

Unul dintre proiectele prioritare pe care le voi propune consultării publice este un recensământ detaliat al românilor care trăiesc în afara granițelor, incluzând cei peste jumătate de milion de copii născuți în străinătate. Avem nevoie de o cercetare sinceră și lucidă a nevoilor, motivațiilor și aspirațiilor conaționalilor noștri, pentru a identifica cele mai bune căi de acțiune care ne pot păstra sau aduce împreună. Este nevoie de programe integrate pentru cei care vor să se întoarcă în țară.

9. Vom demonstra lumii că România este o gazdă bună și un partener de cuvânt!

Mă voi asigura că țara noastră se regăsește în circuitul întâlnirilor și dezbaterilor care contează în politica internațională, că orașele noastre vor deveni destinații pentru agenda politicienilor din întreaga Europă și din întreaga lume. Este o prioritate a mandatului meu să mă asigur că România va găzdui cel puțin o instituție oficială europeană de prestigiu, precum și organizații și parteneriate relevante în domeniul cercetării, educației și culturii.

10. Voi deschide Palatul Cotroceni și îl voi conecta cu țara!

Mă voi asigura că Palatul Cotroceni și Administrația Prezidențială vor funcționa 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Văd instituția prezidențială ca pe o cameră de gardă, mereu deschisă pentru urgențele de care, din păcate, România nu duce lipsă. Voi fi un președinte care refuză să trăiască într-o anexă a unui muzeu, izolat de lucrurile care se întâmplă dincolo de ziduri”.

Klaus Iohannis pledeaz ă pentru o Românie normală

60 de ani, căsătorit cu Carmen, nu are copii. Președintele, despre el însuși> „Am crescut pe străzile vechi, din apropierea Centrului istoric. Nu cred să fie zid sau cotlon pe care să nu-l fi descoperit atunci. Erau vremuri în care copiii încă puteau să alerge liberi pe străzi, fără să fie nimeni îngrijorat că li s-ar putea întâmpla ceva. Și niciodată nu s-a întâmplat nimic, cu niciunul dintre noi. În afara acestui sentiment de bucurie și de libertate, nu-mi amintesc foarte multe lucruri din copilărie.” (iohannis.ro)

Primul său mandat

Statul de drept și independența Justiției: „În eforturile de asigurare a unei Justiţii independente și de susţinere a luptei anticorupţie, Președintele Iohannis a reprezentat un pilon de stabilitate în România, fiind un partener de încredere al sistemului judiciar, al instituţiilor însărcinate cu misiunea de a apăra drepturile și libertăţile cetăţenilor. Pentru a stopa asaltul la adresa statului de drept și încercările repetate de a subordona justiţia, Președintele României a convocat un referendum naţional pe 26 mai 2019, chemând românii să își exprime prin vot voinţa suverană. (…) Președintele a iniţiat un Acord politic naţional pentru consolidarea parcursului european al României, semnat la scurt timp și asumat de un număr de partide politice parlamentare cu vocaţie pro-europeană. De la începutul mandatului și până în prezent, Președintele României s-a îngrijit ca legile promulgate să fie analizate temeinic, prin raportare la respectarea normelor și principiilor constituţionale și a obligaţiilor asumate de statul român pe plan internaţional și european. Totodată, au fost formulate numeroase cereri de reexaminare și obiecţii de neconstituţionalitate”.

Relaţia cu societatea civilă și cu clasa politică: „Klaus Iohannis a promovat proiecte și iniţiative destinate protecţiei mediului, conștient că rolul Președintelui este încurajarea societăţii să conștientizeze că natura este un bun al tuturor, al generaţiilor trecute, prezente și viitoare.

Pe tot parcursul mandatului, Președintele României a militat pentru prezervarea memoriei naţionale, onorarea victimelor regimurilor totalitare. Președintele a ascultat cu atenţie toate mesajele societăţii civile, în fiecare moment al mandatului său, în special cele cu privire la apărarea statului de drept, alăturându-se cetăţenilor care protestau în ianuarie 2017, transmiţând susţinerea sa publică pentru toate momentele de mobilizare civică pentru democraţie și condamnând ferm violenţele împotriva participanţilor de la mitingul din 10 august 2018.

Klaus Iohannis și-a îndeplinit promisiunea de a fi echilibrat, mediator și integrator, prin numeroasele invitaţii la consultări adresate partidelor”.

Securitatea naţională: „Președintele României a adoptat o viziune modernă și inovativă, bazată pe conceptul securităţii extinse și orientate spre valorile europene și euroatlantice. A materializat această viziune nouă prin Strategia Naţională de Apărare a Ţării pentru perioada 2015-2019, O Românie puternică în Europa și în lume. România a devenit, pe durata mandatului Președintelui Klaus Iohannis, un exemplu la nivelul Alianţei Nord-Atlantice în ceea ce privește împărtășirea echitabilă a cheltuielilor, prin alocarea a 2% din PIB pentru Apărare pe o durată de 10 ani”.

Politica externă: „Este un susţinător ferm al Parteneriatului Strategic dintre România și SUA. Acest fapt a fost recunoscut inclusiv cu prilejul vizitelor Președintelui României la Washington, fiind singurul președinte român primit la Casa Albă de două ori pe perioada aceluiași mandat de către Președintele SUA.

Președintele Klaus Iohannis a întreprins demersuri concrete în vederea susţinerii multilateralismului și conturării unui profil cât mai vizibil și proactiv al României la nivel regional, inclusiv prin lansarea și promovarea formatului București 9/B9, destinat consolidării Flancului Estic al NATO, precum și prin implicarea activă și substanţială a României în formatul Iniţiativei celor Trei Mări.

Președintele este un promotor activ al Acordului de la Paris, care reprezintă o realizare istorică în eforturile de gestiona impactul schimbărilor climatice la nivel global.

A fost adoptată Declaraţia de la Sibiu, prin care 27 de șefi de stat și guvern din statelor membre ale Uniunii Europene s-au angajat să acţioneze pentru o Uniune sigură, puternică, prosperă și unită. Acesta este spiritul de la Sibiu de încredere și optimism în viitorul Uniunii”.

Culte: „Fondul pozitiv de înţelegere și dialog interconfesional consacrat istoric în România a fost fructificat în perioada mandatului Președintelui Iohannis prin invitaţia acceptată de către Sfântul Părinte Papa Francisc de a vizita România, aceasta fiind expresia dezvoltării deosebite a relaţiilor dintre România și Sfântul Scaun”.

Educaţia: „Klaus Iohannis a iniţiat un mare proiect naţional – România Educată. Proiectul a implicat peste 10.000 de persoane care și-au transmis opiniile privind dezvoltarea sistemului educaţional pentru 2030, atât prin intermediul mijloacelor de consultare online, cât și a celor offline puse la dispoziţie (conferinţe, dezbateri, evenimente organizate de terţi).

Relația cu Diaspora: „După incidentele înregistrate la scrutinul din 26 mai 2019, care a vizat alegerile europarlamentare și referendumul pentru justiţie, Președintele României a constituit un grup de lucru la nivelul Administraţiei Prezidenţiale care a identificat măsurile necesare care trebuie adoptate pentru a asigura cetăţenilor toate condiţiile să își poată exercita dreptul de vot. (…) Ca urmare a demersului Președintelui, aceste măsuri au fost transpuse în legislaţia electorală”.

Europa FM îi provoacă pe candidați la o dezbatere live

Moise Guran ar urma să modereze dezbaterea la care postul de radio Europa FM îi provoacă pe candidații pentru funcția de președinte al României, pentru, joi 7 noiembrie, la ora 20:30, la sediul radio-ului, din București.

„Candidații Klaus Iohannis, Viorica Dăncilă, Dan Barna, Mircea Diaconu, Theodor Paleologu și Kelemen Hunor sunt așteptați să își expună ideile, viziunea și intențiile față de România, să interacționeze între ei și să transmită astfel un mesaj de civilitate și de civilizație democratică, pe parcursul a două ore, moderate de jurnalistul Moise Guran.

Dezbaterea va avea loc indiferent de numărul celor care vor răspunde invitației noastre și va fi transmisă video-live pe radio și internet. În considerarea interesului public pentru acest eveniment, Europa FM acordă permisiunea de liberă preluare tuturor stațiilor tv, posturilor de radio și siteurilor de internet care vor dori să retransmită această dezbatere”, se arată în comunicatul transmis de postul de radio.

Reacții de tot soiul

Liderul USR Bihor, deputatul Silviu Dehelean ne-a asigurat că Dan Barna va participa la această emisiune. „În nenumărate rânduri am lansat un apel către Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis pentru o dezbatere electorală în fața cetățenilor”, scrie Barna, pe pagina sa de Facebook, care-i invită pe alegători să-i pună întrebări și vineri, live, la o dezbatere pe Facebook, începând cu ora 19.

Între timp, Klaus Iohannis se arată preocupat de reușita Guvernului PNL cu care a intrat în parteneriat, dar și de programul România Educată: „Lumea aparține celor care citesc, pentru că atunci când citești o carte e ca și cum ai ține un vis între palme. Noi, românii, însă, nu citim destul. Așa că vă invit să alegeți o carte pe care o îndrăgiți, să citiți o pagină și să nominalizați un prieten, un coleg sau chiar întreaga familie să facă la fel. Folosiți #timpulsăcitim și hai să readucem România printre marile culturi ale Europei, cele care citesc”, este mesajul lui Iohannis. Nici candidatul Mircea Diaconu nu pare nici el foarte preocupat de dezbaterile față în față cu ceilalți candidați, concentrându-se pe mesajele sale.

„Domnule Iohannis, când luați o pauză de la ședințele de Guvern în care nu puneți în transparență ordinea de zi, precum și de la declarații politice de la tribunele ministerelor care vor organiza alegerile în câteva zile, vă aștept la o dezbatere. Nu trebuie să duceți miniștrii de mână în fiecare dimineață la Palatul Victoria, ci să veniți să explicați românilor ce ați făcut în 5 ani de mandat și ce îi așteaptă, concret, cu Guvernul dumneavoastră în funcție. România așteaptă această dezbatere. Aveți curaj, domnule Iohannis!”, scrie Viorica Dăncilă.

Theodor Paleologu afirmă că „dintre candidații susținuți de partidele parlamentare, Hunor Kelemen este singurul care are curajul unei dezbateri cu mine. Restul – Iohannis, Dăncilă, Barna, Diaconu – fug de dezbatere ca dracul de tămîie. Atitudinea lor sabotează democrația”, scrie candidatul PMP.

Și Kelemen deplânge lipsa dezbaterilor prezidențiale: „Eu nu am mai văzut o astfel campanie prezidenţială, să fugă candidaţii de dezbatere. Parcă nu au program, nu au curaj, le e frică de ceva, nu îmi dau seama, ori sunt aroganţi, ori toate la un loc. Deci, în democraţie e un principiu – să mergi să dezbaţi proiectul tău, să aduci argumente, să intri în dialog cu celălalt”.