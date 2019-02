Creativitate, glamour, culoare la Fashion Gate

Evenimentul care a marcat iubirea la români a fost dedicat geniului modei Karl Lagerfeld, dispărut în urmă cu câteva zile.

„A fost unul dintre cei mai importanți creatori de modă ai sfârșitului de secol. A colaborat cu o multitudine de case de modă, printre care Chanel, dar și Chloésau Fendi. Designerul a murit la vârsta de 85 de ani, după mai multe probleme de sănătate, dar a lăsat în urma lui o lume frumoasă, stilată și elegantă! Încercăm prin munca noastră să ducem flacăra creației mai departe. The show must go on!”, a explicat Amalia Judea, organizatoarea Festivalului Național de Modă Fashion Gate, doctor în modă.

Fashion Gate are drept scop promovarea modei și a creativității începând de pe băncile școlii, universității și continuând cu designeri, stiliști consacrați sau pasionați ai modei și frumosului.

Amalia Judea i-a remarcat printre invitații de onoare ai evenimentului pe prof. dr. Aurel Chiriac, pe prof. Augustin Pop, pe directorul de departament al Facultății de Arte Oradea, departamentul Arte Vizuale, conf. univ. dr. Teofil Stiop și, nu în ultimul rând, pe Vioara Bara, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din Oradea.

Spectacolul a fost deschis cu prezentarea studenților anului I de la Facultatea de Arte și Design Timișoara.

„Pentru vestimentație, natura rămâne un permanent referent. Peștii betta, ciclidele, peștii-neon sau piranha, scalarii, peștele-mandarin, peștele-leu, calcanul sau peștii-dragon au devenit surse de inspirație pentru această colecție. Colecția FISH propune volume mari, generoase, alăturări surprinzătoare de materialități, curaj al opțiunilor cromatice, soluții inovative de manipulare a materialelor textile”, a explicat Amalia Judea.

Piesele din colecția Fish au fost semnate de studenții: Rentea Maria, Cârstea Adelina Gabriela, Dolga Teodora, Bolgar Marina, Băhnaru Deborah, Căpraru Ana Maria, Chira Sorina, Grancea Octavian, Cerbe Valentina, Preda Alma, Țundrea Ana, Baboș Gabriela-Ioana.

Coordonatorii colecției au fost: conf. univ. dr. Andreea Palade Flondor, asist. univ. dr. Sandra Chira Suciu, lect. univ. dr. Eugenia Riemschneider.

Scena a fost cucerită apoi de colecția semnată de Lia Doble, „Just Glamouros”, o colecție care a adus în prim-plan ținute de seară adresate femeilor care doresc să strălucească ca niște dive și să atragă admirația într-un decor elegant.

„Loose is the new sexy” a reunit piesele vestimentare ale studenților din anul II, ciclul „Licență”. „Într-o societate în care predomină sedentarismul și comoditatea, colecția «Loose is the new sexy» oferă spontaneitate și speculează spiritului activ al consumatorilor de modă. Colecția se adresează persoanelor pline de curaj și energie. Creațiile transpun în relații atipice, de materialitate, spiritul liber și activ al individului contemporan”, spune Amalia Judea.

Natalia Dobrovolski, Ovidiu Gheorghiță, Claudia Costean, Evelina Tănăsie, Mihaela Vișovan, Alina Cereguți, Diana Popescu, Maria Stancu, Rosano Retezar, Nadine Suciu, Cristina Dronca, Anemona Vladu, Rebeca Gag, Alexandra Denisa Marchiș au materializat acest concept în piese vestimentare.

Coordonatorii colecției au fost: lect. univ. dr. Cristina Lazăr, asist. univ. dr. Sandra Chira Suciu, lect. univ. dr. Eugenia Riemschneider. A fost apoi rândul elevilor de la Liceul de Arte Oradea (coordonator prof. Damaschin Dorin) să se remarce.

Invitat în festival, designerul Marina Lup a prezentat colecția „Sensuality”, colecție preț-a-porter destinată doamnelor și domnișoarelor. „Colecția scoate în evidență trăsăturile feminine prin dantela prețioasă și transparentă”, ne-a explicat designerul Marina Lup. Volumul bine ales și croiul clasic dau femeii toate atuurile de care are nevoie pentru a fi remarcată.

„Este o colecție fashion elegantă, fără să încerce să fie extravagantă, doar elegantă și cu un stil bine definit, deja clasic, în materie de rochii de seară”, a punctat Amalia Judea.

Studenții de la Facultatea de Arte Vizuale Oradea, studiu Moda – Design vestimentar, ciclul licență, au adus pe scenă o colecție de grup, „Experimental fashion”, în care au încercat să îmbine forme și materialități în diferite ritmuri, creând forme noi expresive, cu o minimă cromatică bazându-se pe ritmuri alternante de alb, negru și pe alegerea unei pete de culoare ca și accept.

„Formele compoziționale sunt inspirate din formele geometrice; matematica nu este departe de modă, deși sună ciudat acest lucru”, a spus coordonatorul colecției, lect. univ. dr. Amalia Judea.

Au prezentat studenții: Bartoș Georgiana, Berinde Gilda, Butușină Cristina, Madar Ioana, Molnar Renata, Tota Romina, Ursu Vanesa, Anca Manea, Rafaela Nagyi.

Prezență obișnuită pe podium, Alex Bobovski, din partea Facultății de Arte – departamentul Arte Vizuale, specializarea Modă – Design vestimentar, a adus în fața publicului colecția IMG’ination by Bobovski.

„Colecția, care are la bază trei teme diferite, e inspirată din lumea insectelor, a armurilor medievale și a formelor geometrice. Cele mai multe piese din costume sunt confecționate manual, iar pata de culoare este realizată prin elemente geometrice de diferite dimensiuni, diferite forme sau culori din diverse materiale. Formele geometrice au fost folosite din cele mai vechi timpuri, cu precădere și în designul modern. Toate aceste elemente au pus baza acestei colecții coordonate de lect. univ. dr. Amalia Judea”, a spus Alex.

Seara a încheiat-o Andrea Saraziu, cu colecția „Senshi”, o colecție de avangardă inspirată din ținutele samurailor, din kataginu, figuri geometrice și insecte, adresată persoanelor care doresc să iasă din monotonia ținutelor clasice și să treacă de barierele stilistice impuse de societatea actuală”, a explicat coordonatorul Amalia Judea.

Aceasta a ținut să mulțumească Rstyle pentru machiajul și coafura manechinelor de la Amalia Fashion Management, Gym Palace, care asigură pregătirea modelelor în spații elegante și, nu în ultimul rând, partenerilor de la Lotus Center.