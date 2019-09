Cu CN Terrassa în play off

Vicecampioana României la polo și-a aflat adversara din play off-ul LEN Champions League, stabilită în urma tragerii la sorți, desfășurată la Nyon. CSM Oradea va întâlni echipa spaniolă CN Terrassa. Play off-ul se va desfășura în dublă manșă eliminatorie. Prima manșă va avea loc sâmbătă, în Spania, urmînd ca manșa secundă să se desfășoare miercuri, 25 septembrie, la Oradea.

CN Terrassa a terminat ediția trecută a campionatului spaniol pe locul secund la finele sezonului regulat, pierzând apoi în semifinalele din play off în fața echipei CN Barcelona (pe care CSM Oradea a eliminat-o săptămâna trecută, în turul secund preliminar al Ligii Campionilor).

„Calificarea se joacă”

Căpitanul echipei CSM Oradea, Ramiro Georgescu, este de părere că tragerea la sorți a fost favorabilă formației sale. „Sincer vorbind, oricare dintre adversare era foarte dificilă. De acum înainte nu mai putem întâlni decât formații puternice.

Cu toate acestea, Terrassa pare să fie o variantă mai bună decât celelalte două posibile adversare din play off, Jadran Split sau OSC Budapesta. Avem șansele noastre și ne vom bate pentru ele, așa cum am făcut-o și cu cealaltă echipă spaniolă pe care am întâlnit-o în turul secund preliminar, CN Barcelona. Calificarea se joacă”, ne-a declarat Ramiro Georgescu. Jucătorul orădean speră ca echipa sa să aibă, în continuare, evoluții cât mai bune.

„Ne dorim să jucăm în grupele LEN Champions League, fapt care constituie visul oricărui poloist. Dar trebuie să fim realiști, dacă ajungem acolo, ne va fi foarte greu în compania adversarelor pe care le vom întâlni. Dacă vom fi eliminați în play off, vom juca în optimile LEN Euro Cup, uunde am avea, poate, șanse mai mari pentru a avansa în fazele superioare ale competiției, așa cum s-a întâmplat în urmă cu trei ani, când am disputat finala”, a spus căpitanul echipei CSM Oradea.