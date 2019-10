Cu excepția PSD, liderii locali cred că Bolojan ar ajuta Bihorul, ca premier

Cu excepția reprezentantului PSD, toți liderii filialelor județene ale partidelor au convenit că propulsarea lui Ilie Bolojan în fruntea Guvernului ar fi de folos județului. Previzibil, Octavian Bara (Auto Bara) și fostul prefect Claudiu Pop (ambii PRO România) s-au arătat extrem de favorabili lui Ilie Bolojan.

În contextul în care președintele Iohannis l-a nominalizat deja pe Ludovic Orban, Attila Cseke (UDMR) etichetează declarațiile lui Ponta ca fiind politicianiste, în timp ce Szabo Odon (UDMR) crede că singrul scop pe care-l îl urmărește Ponta, cu această declarație, este acela de a destabiliza atât PNL, cât și PSD. Emilian Pavel nu crede că Ponta a prins drag de Bolojan, mai ales că, după părerea lui Pavel, Bolojan nu urmărește neapărat interesele Bihorului, cât cele ale Oradiei… Liderul ALDE Bihor, Ciprian Blejan, nu crede că opțiunea Bolojan pentru prim-ministru este în cărți, în ciuda calităților pe care le are primarul de Oradea, în materie de administrație locală. Ioan Mang (PSD) și Ilie Bolojan (PNL) nu au putut fi contactați pe acest subiect.

Reacțiile liderilor politici locali

Emilian Pavel (PSD):

Îl ajută sau mai degrabă îl încurcă pe Ilie Bolojan, inclusiv în PNL, declarațiile lui Vitor Ponta?

„Nici nu mă interesează, dacă îl ajută sau nu pe Ilie Bolojan. Știu că cei doi nu sunt neapărat prieteni, deși, cât a fost premier, Victor Ponta s-a ținut de promisiuni și a transferat Primăriei Oradea tancodromul (azi Parcul Industrial II) și CET II. Tot atunci a fost aprobat ca fiind eligibil proiectul pentru terminalul nou la Aeroport, care apoi a fost aprobat prin amendamentul UDMR, la bugetul pe 2017”.

Ce ar face Ilie Bolojan ca premier?

Pavel: „Dacă el ajunge premier o să facă ce a făcut și ca SGG.

Ce a adus el în Oradea, atunci, când era SGG?

Nu e totuna. Sigur, tot timpul e bine să ai un bihorean, sau unul din zona ta, într-o funcție importantă, la București. Dar asta nu garantează că va fi sprijinit într-un sens care să ajute și Județul, nu doar Municipiul Oradea. Am văzut atitudinea lui Bolojan cu privire la proiectele județene, doar pentru că nu avea oamenii lui. Ceea ce mă face să cred că, din postura de premier, ar sabota proiectele Consiliului Județean, doar pentru că acolo nu conduce PNL. Ar putea sabota prin alocarea de mai mulți bani către polii de dezvoltare, către municipiile mari, în defavoarea consiliilor județene și a centrelor urbane mici”.

Octavian Bara (PRO România):

„Dacă cineva are o părere bună despre cineva, înseamnă că e apreciat. Am zis că mergem pe oameni pregătiți. Suținem oamenii profesioniști și orice idee bună, inclusiv de la un alt partid. Vrem la conducere și în administrația centrală și locală oameni competenți. Deocamdată, Bolojan a demonstrat. Toată lumea a văzut că fața orașului s-a schimbat. Comparativ cu alte municipii, a făcut mai mult decât alții. Nu văd de ce nu i-ar prii când ai aprecieri pozitive de la Opoziție. Deocamdată, Ponta a zis că nu susține PNL-ul. Ar trebui să te încânte, nu să îți facă un rău”.

E oportună ideea lui Ponta?

„Noi am merge pe un Guvern de stânga. Dar Dăncilă nu a vrut nicicum să își dea demisia. Susținem un Guvern fără Orban premier. Nu s-a îndeplinit niciuna dintre condiții. Ne-am însuși o variantă cu Bolojan premier”.

Ciprian Blejan (ALDE):

„Dincolo de declarațiile făcute de dl Ponta, încă dl primar Bolojan nu a fost propus ca prim-ministru. Dar Bolojan, într-adevăr, este un bun organizator. Însă de unde știe dl Ponta că ar trece un guvern cu Bolojan premier? Logica spune că cei care au votat pentru căderea Guvernului Dăncilă, ar trebui să voteze un nou guvern, sigur cu anumite condiționalități. E logic că fiecare partid are anumite ideologii prezentate propriului lor electorat, pe care le-ar dori preluate în noul Guvern. Dar iată că PRO România și USR ies din sfera acestei logici. Anticipatele se pot face, dar nu acum. În ceea ce îl privește pe Ponta, cred că propune acum soluții care nu pot fi onorate”.

Claudiu Pop (PRO România):

„Este declarație normală (a lui Ponta – n.red.). Orice om care e bun în ceva, trebuie încurajat și trebuie susținut. Ponta a spus-o bine: să vedem dacă PNL poate să se reformeze și să accepte o asemenea propunere. Nu cred că Ponta are o afecțiune specială pentru Bolojan, dar prim-ministrul trebuie să fie un bun administrator, să facă ceva. Între ei, între liberali, sunt câțiva primari care au arătat ceva, iar între ei este Ilie Bolojan. România, astăzi, are nevoie de cineva care să administreze lucrurile, trecând dincolo de partea politică. Ca și o firmă, România are nevoie de un bun administrator. Țara trebuie stabilizată”.

Szabo Odon (UDMR):

„Dl Ponta are obiceiul să bage bățul prin gard, prin zona PNL. Nici prin cap nu-i trece să voteze primul guvern PNL. Vrea ca la al doilea vot guvernul să treacă cu votul PSD, și apoi să zică „vedeți, a trecut cu votul PSD”. Dl Ponta dorește să bage zâzanie atât în PNL, cât și în PSD. În plus, la dl Ponta nu știi niciodată dacă vorbește el sau cineva din spatele lui. În rest, poate avea și dreptate, chiar și acum, în această situație. Dar trebuie mereu să ții cont de celelalte două aspecte, pe care le-am semnalat deja. Dacă ar fi oportun pentru Bihor? Pentru județul Bihor, orice funcție centrală este numai de bun augur”.

Cseke Attila (UDMR):

„În condiția în care avem un premier desemnat, consider c[ declarația este mai mult politicianistă. Altfel, ca principiu, orice funcție în administrația publică centrală, de ministru sau chiar prim-ministru, pentru un bihorean, acordă o posibilitate județului să avanseze, să se dezvolte”.