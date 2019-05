Cum alegi cea mai buna gazduire web pentru site-ul tau? (P)

Cat costa pachetul? Ce functionalitati iti sunt necesare si cate dintre ele le gasesti la furnizor? Ce rol are securitatea? Trebuie sa gasesti multe raspunsuri inainte sa iei o decizie. Serviciul de hosting trebuie sa fie de o calitate certa pentru ca utilizatorii sa acceseze site-ul tau intr-un timp scurt si in siguranta.

Zeci, poate sute de oferte de gazduire site-uri web te asteapta online, asa ca trebuie sa iei hotararea desteapta, bazandu-te pe anumite concepte si informatii. Noi ti-am pregatit o lista cu cinci criterii pe care neaparat sa le iei in considerare atunci cand alegi un provider de gazduire web.

Spatiu – In momentul alegerii pachetului dorit, providerul de web hosting iti asigura un spatiu cuantificabil in Mb sau Gb, in functie de dorinta ta. Astfel, fisierele site-ului tau, galeriile multimedia (foto si video), baza de date sau orice chestie marunta va trebui sa-si gaseasca loc in acest spatiu. Adresele de mail folosite pentru trimiterea ofertelor sau receptionarea materialelor grafice ajung sa ocupe foarte mult spatiu, deci trebuie sa iei in calcul fiecare detaliu atunci cand analizezi spatiul alocat ofertei tale de hosting.

Trafic, nelimitat daca se poate – Spunem daca se poate, insa daca vrei sa selectezi un provider de inalta clasa, atunci aceasta cerinta devine oarecum obligatorie. Cum fiecare vizitator al site-ului tau este un consumator de banda, vei dori sa achizitionezi un pachet de gazduire web cu trafic nelimitat in cazul in care website-ul tau va atinge “boom-ul” mult dorit. Sigur, website-urile obisnuite nu ating des limita de resurse alocata pe server de furnizorul de gazduire, dar mai bine sa fii pregatit pentru neprevazut.

Suport – Aproape garantat vor aparea erori si probleme cu website-ul tau. Indiferent de cat de mult vei investi, aceste dificultati sunt comune in online. Insa atunci cand acest lucru se va intampla, vei vrea sa ai parte de cel mai bun suport pentru clienti din partea serviciului de gazduire. Un site nefunctional nu-ti este de niciun folos, fiind o pierdere de timp si bani. Dorinta ta este sa stea cat mai putin timp offline in cazuri din acestea nefericite, iar acest lucru este posibil doar cu un suport de calitate. Cauta unul cu program non-stop, pentru ca astfel poti apela oricand este o problema, evitand astfel pierderi de date sau de clienti.

Baze de date – Pentru a stoca intr-un mod eficient principalele coordonate si informatii din interiorul website-ului, ai nevoie de o baza de date. Orice firma de hosting aflata pe piata ar trebui sa-ti ofere cel putin o unitate in cadrul pachetului. Tine minte ca baza de date inglobeaza informatii fundamentale si este esential sa fie in permanenta actualizata. In principiu, conteaza calitatea, nu doar cantitatea.

Pretul – Chit ca-ti doresti ceea ce este mai bun pentru site-ul tau, trebuie sa te gandesti si la latura financiara. Totusi, o firma de top nu-ti va oferi cel mai mic pret, deoarece calitatea se plateste. Incearca sa faci un compromis care sa te ajute sa implementezi ce-ti doresti pe site, dar nici sa nu-ti sece tot bugetul.

In mod clar mai sunt si alte detalii de care trebuie sa tii cont atunci cand iti alegi furnizorul de web hosting, cum ar fi: o protectie puternica impotriva virusilor, daca iti ofera backup gratuit ori daca Control Panel-ul este unul la care poti sa te descurci fara prea multe cunostinte de programare. Insa cele cinci criterii prezentate mai sus reprezinta baza alegerii serviciului de gazduire, cele mai importante amanunte pe care trebuie sa le ai in vedere. Cel mai bun serviicu de web hosting este acela care iti ofera ceea ce ai nevoie la un pret pe care ti-l poti permite.

(P) H222816