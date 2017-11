Cupa Crişana la păsări şi animale mici

Iubitorii păsărilor şi animalelor mici sunt invitaţi la expoziţia organizată de Asociaţia crescătorilor de păsări şi animale mici Crişana. Cupa Crişana va fi organizată în perioada 24 – 26 noiembrie, în sala de sport a Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul”. „La expoziție vor lua parte aproximativ 40 de crescători din tot judeţul Bihor. Vor fi expuşi aproximativ 100 de iepuri din diferite rase, cum ar fi: Uriaşul german, Pestriţul german, Californian etc. De asemenea, vor fi circa 200 de porumbei din diferite rase: Caranculatul de Oradea, Uriaşul de Salonta, Guleratul de Bihor etc. Vor mai fi prezente circa 60 de păsări de curte din categorii şi rase diferite: gâşte Toulouse, raţe Rouen şi, pentru prima dată într-o expoziţie din Oradea, faimoasa rasă de găini Ayam Cemani, cea mai râvnită rasă de găini printre crescători de păsări, cunoscută la noi în ţară şi sub numele de «Puiul Lamborghini»”, ne-a informat Răzvan Turucz, secretarul asociaţiei.

Arbitri renumiţi

Potrivit acestuia, exponatele vor fi evaluate de arbitri cu renume în domeniu. La iepuri au fost invitaţi doi arbitri din Ungaria – Bede Sandor şi Kiraly Attila, arbitri foarte cunoscuţi printre crescătorii de iepuri prin participările lor atât la expoziţii de club, cât şi la expoziţii naţionale. La porumbei şi păsări de curte va arbitra Gheorghe Tit, un renumit arbitru de la noi din judeţ. Vor fi premiate cele mai reuşite exemplare din fiecare rasă, pe varietăţi de culoare. Premiile constau în cupe şi diplome.

„Scopul acestei expoziţii este de a desemna cele mai reuşite exemplare de păsări şi animale de la noi din judeţ, cât şi de a atrage noi membri dornici de performanţă. Unele dintre cele mai reuşite exemplare vor participa la Expoziţia Naţională a României de la Bucureşti, iar doi dintre crescătorii asociaţiei vor participa la Expoziţia Naţională a Ungariei, ambele expoziţii având loc în perioada 8 – 10 decembrie 2017”, a precizat Răzvan Turucz.

Un bilet de intrare costă 5 lei, iar copiii sub 7 ani şi elevii Colegiului Tehnic „Mihai Viteazul” vor avea accesul gratuit. Expoziţia va avea următorul program: vineri, 24 noiembrie, între orele 16:00-20:00, sâmbătă, 25 noiembrie, între orele 8:00-18:00 şi duminică, 26 noiembrie, între orele 8:00-14:00.