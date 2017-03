Curse Oradea – Eindhoven, pentru Benelux şi Germania

Se înmulţesc vertiginos cursele aeriene spre Aeroportul Oradea. De Ziua Femeii, CJ Bihor, Aeroportul Oradea şi compania Ryanair au anunţat destinaţia olandeză Eindhoven de pe Aeroportul Oradea. Cu o frecvenţă de trei curse săptămânale, zborurile vor debuta în aceeaşi zi ca şi cele de Londra – Stansted: din 31 octombrie 2017.

De ce Eindhoven?

Însă, până atunci, spre finalul lunii martie debutează cursele Ryanair spre Milano şi Barcelona, respectiv cele Blue Air spre Torino, Roma, Napoli şi Catania (ultimele trei cu escală la Torino).

Următoarea destinaţie ţintită de preşedintele CJ Bihor, Pasztor Sandor, este Germania. Cu toate acestea, oraşul olandez Eindhoven – gazdă a gigantului Philips şi a celebrului club de fotbal PSV Eindhoven – este poziţionat excelent. Eindhoven este situat la doar 110 km de cel mai mare port al Europei – Rotterdam, la 124 km de metropola olandeză Amsterdam şi la 140 km de capitala regală batavă – Haga. De asemenea, portul belgo-flamand Anvers (Antwerpen) se află la numai 90 km de Eindhoven, iar Capitala Europei, Bruxelles la numai 132 de kilometri!

Un alt aspect esenţial: Eindhoven este, practic, pe graniţa cu Germania, la doi paşi de industrializata regiune Ruhr. Eindhoven este la 115 km de Dusseldorf, la 120 km de Essen şi la 150 km de Koln.

Oradea se ocupă bine

Rynair îşi propune să aducă peste 120.000 de pasageri spre Oradea doar în acest an, cu cele patru destinaţii anunţate deja. Iar reprezentantul regional Ryanair pe Europa Centrală şi de Est, Denis Barabas, anunţă procente bune de ocupare a aeronavelor. Potrivit lui, cursele din luna martie Oradea – Milano şi Oradea – Barcelona sunt ocupate peste 80%. „Raportul de ocupare relevă că circa 65% dintre pasageri sunt români, iar 35% sunt cetăţeni străini, arată Denis Barabas. Şi pentru destinaţia Oradea găsim acelaşi raport care se respectă pentru cursele Ryanair de România”. Barabas subliniază cum Ryanair este cea mai mare companie aeriană a Europei, cu cele mai mici costuri şi tarife. „Oferim cele mai mici tarife – 46 euro este tariful mediu per client, iar pentru cursele din trimestrul III preţul mediu a coborât la 35 de euro/client”, informează Barabas, adăugând că Ryanair are în vedere ieftiniri suplimentare, cu 12%, pentru acest an.

Ryanair îşi creşte prezenţa în România cu 55%, în timp ce Aeroportul din Oradea are acum o creştere record, de +488%, după multitudinea de curse anunţate oficial în ultimele şase luni. „Sunt 12,6 milioane de euro economii pe care le vor face clienţii din Oradea”, afirmă omul companiei aeriene irlandeze, precizând că site-ul Ryanair.com îşi propune să devină un Amazon.com al călătoriilor.

Avertisment pentru nesimţiţi

În acelaşi timp, Ryanair emite un avertisment. „Pe cursele Ryanair dăm posibilitatea la două bagaje de mână gratuite. Însă foarte mulţi clienţi abuzează de această politică. De aceea, tragem un semnal de alarmă. Dacă această practică va pune în pericol operitivitatea Ryanair şi vor cauza întârzieri, vom cere ca posibilitate celor două bagaje să fie anulată”, declară Barabas. Din Oradea, Ryanair zboară la preţuri ce pleacă de la 9,99 euro/pasager, pentru un zbor. Însă preţurile anunţate deja pe site-ul companiei pentru cursa Oradea – Londra pornesc de la 41 de euro în sus. „Cu siguranţă, preţurile vor scădea pentru Londra”, promite Barabas, care avansează preţuri pentru Londra de la 24,99 euro.

Aeroport tot mai mare

În perioada următoare, Aeroportul Oradea va avea nevoie de investiţii masive. Se va construi un nou terminal, iar Consiliul Judeţean garantează o linie de credit de 10 milioane de lei ce va fi accesată de RA Aeroportul Oradea, informează preşedintele CJ Bihor, Pasztor Sandor. Guvernul României va contribui cu 8 – 10 milioane de lei pentru construirea acestui terminal, estimat la costuri de minimum 22 milioane de lei, transmite CJ Bihor.

Directorul Aeroportului, Gheroghe Pasc anunţă creearea de locuri noi de muncă la Aeroport. „Sunt

21 de posturi pentru acest an, suplimentar faţă de ce am avut, personal fără de care nu puteam deservi aeronavele”, declară directorul Pasc. De asemenea, locurile de parcare vor fi suplimentate, de la 40 în prezent, la 200 de locuri de parcare pentru pasageri.

Dincolo de inflaţia de veşti bune pentru Aeroportul Oradea, preşedintele Pasztor subliniază provocarea de a menţine aceste curse. „Va veni faza să ne menţinem cursele. Vom vedea câţi vor vrea să zboare de aici. Preţurile foarte bune. De aceea, suntem optimişti”, afirmă preşedintele, care-şi propune o promovare turistică agresivă pentru Oradea şi Bihor, în Ungaria, Italia, Spania şi, în viitorul apropiat, în Germania şi Benelux.