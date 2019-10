Dăncilă la Maternitate. Dr. Carp: Numai în acest an, sub Guvernul Dăncilă, au intrat 6 milioane de euro la Județean!

Vizita premierului Viorica Dăncilă de la Oradea a cuprins un popas la secția de maternitate a Spitalului Județean. A fost singura vizită la vreun spital de la Oradea și a avut ca motivație verificarea investițiilor majore făcute aici în 2019. Premierul Dăncilă a făcut incursiunea la secția de maternitate de la Județean fără ministrul Sănătății, Sorina Pintea, care ar avea ușoare probleme de sănătate.

Dr. Carp: Recunosc!

Deși membru PNL, managerul Spitalului Județean Oradea, dr. Gheorghe Carp a declarat: „Nu am cum să nu recunosc investiția pe care Ministerul Sănătății, condus de Sorina Pintea a făcut pentru acest spital. Gândiți-vă că numai într-un singur an, în acest an, Spitalul Județean Oradea a primit 6 milioane de euro de la Ministerul Sănătății! Am primit 10 milioane lei pentru aparatură, 8 milioane lei pentru reparații capitale, plus aparatul de rezonanță magnetică nucleară, montat la secția de maternitate și alte aparate”.

Premierul Dăncilă a vizitat centrul de comandă al RMN-ului de la maternitatea Spitalului Județean și s-a interesat de modul în care pot oamenii să beneficieze de investigații de rezonanță magnetică nucleară. Dr. Liana Toc, șefa secției de Imagistică de la Județean Oradea, a explicat premierului că accesul la RMN-ul maternității de pe str. Clujului se face pe bază de programare și că, prin stațiile de telemedicină, se face schimb de informații medicale cu medicii specialiști din clădirea Spitalului Județean de pe str. Gheorghe Doja.

Foarte important este că acest RMN a fost pus în funcțiune în timp record și spitalul are și medici specializați să lucreze cu el. Dacă în alte orașe ale țării, aparatele RMN stau degeaba fiindcă ba nu pot fi implementate, ba nu sunt specialiști, aici, RMN-ul cumpărat cu bani de la Ministerul Sănătății a fost pus în funcțiune în două luni, timp în care s-a organizat șantierul, s-a creat spațiu și condițiile speciale, s-a montat aparatul și s-au primit avize, efectuându-se și testele necesare și, în plus, sunt medici care să lucreze cu el, primul pacient beneficiind de investigație cu acest aparat în august a.c..

De reținut că RMN-ul de la Județean situat pe str. Ghe. Doja răspunde nevoilor medicale urgențe, iar cel de la secția de maternitate, de pe str. Clujului, cumpărat de Ministerul Sănătății este pentru pacienții care sunt consultați în ambulatorii și necesită investigații RMN. De aceea, pacienții aici pot fi investigați pe bază de programare.

Dăncilă, despre Județean

Premierul a vizitat și blocul operator aflat încă în reamenajare, iar la finalul vizitei fulger, a declarat: „Pe lângă dotările pe care le-a făcut Ministerul, văd aici medici implicați, oameni dedicați. Am încercat să alocăm sume importante de bani pentru toate spitalele județene pentru ca pacienții să fie bine tratați.. Să nu ne mai plece medicii, să lucreze cu aparatură performantă și să dezvolte un sistem care să fie recunoscut internațional”.