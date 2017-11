Days of Confusion lansează „Yin & Out” la Oradea

Prima întâlnire a trupei de djent/modern progressive metal Days of Confusion cu publicul orădean va avea loc miercuri, 15 noiembrie, la Moszkva. Şi asta se datorează faptului că au pus Oradea pe lista oraşelor ce fac parte din turneul de lansare al albumului de debut „Yin & out”.

Muncă de echipă pe parcursul a câţiva ani, atitudine, implicare maximă, un nou sound și o producție de nivel înalt. Cam aşa s-ar rezuma efortul susţinut al trupei înfiinţate în 2010, care a reuşit cu acest album să scoată un material complex din punct de vedere compozițional şi care, din punctul lor de vedere reprezintă un prag de maturitate, începutul unei noi etape.

Cu un mesaj profund, albumul „Yin & Out” conţine single-uri lansate începând din 2012 dar şi piese noi. Trecerile de la părţile soft la cele „grele” sunt graduale, cu un sunet plăcut care îţi atrage atenţia imediat, performanţe pe care le-ai auzi oricând „afară”.

Piese de pe album precum cele care au şi videoclip, „Memories From My Future Lives”, „Dharkata”, „Bloodstream” sau „Eternal Summer”, sunt aşteptate de fanii care vor umple sala miercuri, la Moszkva.

Scos la casa de discuri Universal Music Romania, albumul se prezintă sub forma unui pack ce cuprinde CD-ul LP-ului și, în premieră, un board game tematic care îi are ca protagoniști pe membrii formației. Cosmin Lupu – voce/chitară, Cezar Popescu – chitară/voce, Mihai Ardelean – synth/ambient/chitară, Andrei Zamfir – chitară bas, Alexandru Vizitiu – chitară/bas, Alex Halmagean – tobe sunt cei şase de la Days of Confusion care aşteaptă întâlnirea cu publicul de la ora 19:00.

Invitaţii lor sunt membrii tinerei trupe orădeane Reverse de Moment. Formaţia de metalcore/metal alternativ s-a înfiinţat în vara anului 2013. În acest an au început să lucreze la primul album,„Beneath The Bleeding”. Reverse de Moment înseamnă: Hasas Bogdan – chitară/voce, Sammy Tuli – chitară lead, Denis Olar – bas, Denis Matiuţ – tobe.