Detalii noi în cazul pruncuciderii de la Oradea. Copilul ucis era o fetița de circa o lună de zile | Rezidenta de la Județean și-a ucis fetița cu premeditare?

Potrivit surselor JB&Bihon.ro, rezidenta de la sectia de chirurgie a Spitalului Judetean Oradea a locuit intr-o garsoniera si unii spun ca ar fi posibil ca fetita sa fi murit chiar si prin infometare, desi aceasta ipoteza nu sta bine in picioare. Daca ar fi fost asa, vecinii s-ar fi sesizat la tipetele de bebelus continue, din cauza foametei.

Amintim ca, potrivit informatiilor neoficiale de pana acum, doctorita, in varsta de 30 de ani, ar fi ascuns sarcina, a mers la serviciu pana in ultima zi, chiar a intrat in sala de operatie, apoi a stat 4 zile la Maternitate si in a 5-a zi s-a prezentat la serviciu si ar fi falsificat condica.

Datele noi din ancheta jurnalistica JB&Bihon arata ca doctorita locuia asadar singura intr-o garsoniera, la Oradea si ca fetita ar fi avut circa o luna de zile de viata cand a murit.

Doar trauma mare pe oase mari

Grav si socant in acelasi timp este ca pe baza osemintelor gasite, expertii legisti nu vor putea stabili cauza exacta a decesului decat daca e vorba de o trauma considerabila, pe un os mare. Au trecut patru ani de zile, astfel incat, chiar si daca s-ar putea stabili aproximativ o potentiala cauza de asfixiere, nu se va putea afla cum a fost produsa aceasta asfixiere (prin trauma si agresiune, inec cu fluide etc), doar pe baza oaselor si in lipsa partilor moi din organism, putrezite deja.

Alte informatii sunt legate de locul decesului. Unii spun ca e posibil ca doar dupa ce a murit fetita, doctorita sa o fi dus de la Oradea in zona Auseu, la casa bunicilor ei, unde ar fi ingropat-o in curte. Sunt astfel inca destule informatii contradictorii referitoare la osemintele nou-nascutului, printre care si faptul ca nu s-ar fi gasit inca toate partile micutului corp.

Premeditare, dar s-a dat de gol?

Cazul acesta socant ridica intrebari multiple, inclusiv despre o eventuala premeditare. De exemplu, daca la Starea civila, cand a vrut sa se casatoreasca recent doctorita rezident, nu s-ar fi descoperit absenta copilului, din greseala se pare, e posibil ca absenta copilului pe aceasta lume sa nu se fi sesizat niciodata. Fiind medic, se presupune ca doctorita ar fi trebuit sa cunoasca inclusiv date referitoare la perioada de timp in care se pot recunoaste leziuni vechi post-mortem si ca, la un nou-nascut, urmele se sterg mai repede in pamant, fiind vorba de o fragilitate mai mare a trupului.

Surse JB&Bihon spun ca doctorita ar fi fost intrebata la Starea civila despre copil, fiindca acesta aparea cu CNP in calculator. Cum probabil nu stia de sistemul informatizat si in reteaua de la Starea civila a maternitatii la toate celelalte sucursale similare si deci nu se astepta ca cineva sa o mai intrebe de copil, dupa patru ani, doctorita nu si-a putut ascunde mirarea, spun surse JB&Bihon. Doctorita ar fi negat ca ar avea vreun copil, iar cei de la Starea civila ar fi reactionat nemteste si au anuntat autoritatile.

Ancheta sensibila

Amintim ca procurorii bihoreni ancheteaza acest caz sub aspectul savarsirii infractiunii de omor si nu vorbesc inca de niciun suspect. Probabil doar dupa ce vor reusi sa afle (prin multiple metode specifice) cauza probabila a decesului, vor schimba sau nu incadrarea juridica. Fiind vorba oricum de un nou-nascut, datele din ancheta procurorilor sunt strict confidentiale, iar doctorita nu e acuzata inca, deci beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, chiar daca, se pare ca ar fi declarat deja ca ar fi ascuns sarcina si ar fi facut aceasta grozavie de rusinea familiei.