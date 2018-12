Din şomer, este pe cale să devină antreprenor

Din persoană în căutarea unui loc de muncă este pe cale să devină angajator. Din beneficiar al ajutorului de şomaj, în curând va deveni contribuabil la bugetul statului. Este vorba de Toth Şerbescu Claudiu, un tânăr orădean care şi-a lăsat meseria de inginer electromecanic pentru a deveni antreprenor într-un domeniu cu totul nou pentru el, cel al designului şi broderiei.

„M-am înscris la un curs de antreprenor şi am aplicat pentru un proiect cu finanţare europeană prin programul «Start-up plus». Fiind şomer înregistrat în baza de date a AJOFM Bihor, am aflat că pot urma gratuit şi un curs de formare profesională. Dintre toate, cel mai potrivit mi s-a părut a fi cel de fotograf. M-am gândit că mi-ar putea fi de folos şi în dezvoltarea afacerii pentru care am depus un proiect în cadrul programului amintit”, povesteşte Claudiu.