Direcţii prioritare pentru anul 2017

Bugetul oraşului va intra în Consiliul Local pentru aprobare în martie, cel mai probabil, în funcţie de votarea bugetului naţional. De la începutul anului şi până acum, primarul Ilie Bolojan l-a convocat pe fiecare dintre subalternii săi directori în şedinţă, în scopul stabilirii urgenţelor pentru anul în curs. De asemenea, a cerut fiecăruia lista cu posturile ocupate, în vederea unei foarte probabile reduceri de personal.

Taxe crescute

„Avem în vedere reducerea impactului asupra bugetului local a măsurilor recent adoptate de Guvern. Vrem să menţinem un buget de investiţii locale de cel puţin 10 milioane de euro, din surse proprii”, a declarat primarul. Se referă la anularea unor taxe din care vin bani la buget, suprapusă peste creşterea salariilor funcţionarilor cu 20%.

Un pachet de măsuri care să echilibreze bugetul va intra în dezbaterea Consiliului Local în 26 ianuarie sau luna viitoare, cel mai târziu.

Acest pachet va conţine reduceri de personal, reduceri de sporuri, dar e posibil să fie propuse şi creşteri ale unor taxe, de exemplu cele de parcare, a mai spus Bolojan.

Fără stea

Patru obiective de infrastructură a prezentat primarul ca fiind prioritare în 2017, pe partea de execuţie. Primul este construirea unui pod rutier în locul podului cu stea de la Informatica. Lucrarea este estimată la 3 milioane de euro şi are termen de implementare doi ani. Studiul de fezabilitate este terminat, dar s-a împotmolit la autorizaţia de la Comisia Regională pentru Monumente.

„Este o soluţie agresivă în context. Au propus o structură arcuită, fără picior în Criş. Seamănă, ca design, cu podul care a fost înainte în Centru, dar nu se pretează pentru acea locaţie. Acolo este nevoie de ceva neutru, mai discret. Designul este al unui pod tehnicist, cu aspect feroviar, ca pentru o centură ocolitoare sau zonă industrială”, apreciază arhitectul Emodi Tamas, şeful Comisiei zonale pentru monumente istorice.

Anul acesta, la vară, ar urma să înceapă lucrarea de prelungire a liniei de tramvai pe porţiunea Calea Aradului – Universitate – Depou OTL – Cantemir. Termenul este estimat la doi ani, iar costul la 8 milioane de euro.

Tot anul acesta este programată legătura rutieră strada Bihorului – giraţia de la Real, care ar trebui să înceapă dinspre Episcopia.

Amenajarea pietonalelor pe strada Vasile Alecsandri şi Piaţa Ferdinand constituie o altă prioritate: strada Vasile Alecsandri în 2017, iar piaţa în anul viitor.

Pe sub şine

Bolojan a mai punctat finalizarea unor documentaţii ca lucrări prioritare pentru acest an. Astfel, pentru a descongestiona traficul în zona Podul Dacia – megagiraţie, Executivul a ajuns la concluzia că mai util ar fi un pasaj subteran pe două benzi, pe sub intersecţia Magheru – Aleea Ştrandului – Parcul Traian. Şoseaua ar intra sub pământ în zona Parcului Brătianu şi ar ieşi în zona sediului Poliţiei. Alte măsuri propuse în zonă sunt lărgirea Podului Dacia la şase benzi şi realizarea unor pasaje subterane în Centrul Civic.

Pasaj pe patru benzi

Se va lucra şi la proiectarea lucrărilor de reabilitare a magistralelor, într-o a treia etapă de finanţare pe POIM, dar şi la proiectarea căilor de acces şi anexelor sălii polivalente de pe Centură. Accesul spre Parcul Industrial II şi sala polivalentă se va face pe un pasaj suprateran pe patru benzi, peste sensul giratoriu de la cimitir/Universitate.

Restanţe

La lucrările importante de făcut în acest an, Bolojan a adăugat şi restanţele de anul trecut. Consolidările necesare pe Dealul Ciuperca şi refacerea parcului ar urma să înceapă în primăvară.

Primarul spune că se aşteaptă ca anul acesta să primească acordul de la CFR pentru completarea drumului expres cu porţiunea de 600 de metri aflaţi pe terenul remizei CFR. „Am depus cerere la SNCFR şi există toate premisele să avem contractul semnat”, crede primarul.

Selectare

Cu condiţia completării legislaţiei de specialitate, în Oradea se va trece la tarifarea diferită, în funcţie de cantitate, a gunoiului menajer. Asta ca măsură de stimulare a selectării gunoiului, pentru scăderea cantităţii depuse pe haldă.

Tot ca măsură de stimulare a selectării, primarul a pomenit amenajarea unei platforme de depozitare a deşeurilor reciclabile în Nufărul (Ceyrat) şi în Rogerius (Ştefan cel Mare).

Filarmonica, Policlinica…

Anul acesta, Primăria are un buget de un milion de euro alocat pentru reabilitarea clădirilor din Piaţa Ferdinand şi din Centrul Istoric. Palatul Adorjan din Piaţa Ferdinand va intra în reabilitare, ocazie cu care primarul se uită şi peste gardul vecinului, la Consiliul Judeţan. Bolojan apreciază că CJ ar trebui să aloce fondurile necesare pentru reabilitarea Filarmonicii şi a fostei Policlinici de pe Republicii, acum, că s-a stabilit proprietatea imobilului. „Pe lângă rolul de protecţie, plasele acelea menţin umiditatea şi distrug zidul. Sub plase nu a mai rămas decât cărămida”, spune primarul. De asemenea, palatul Adorjan şi casa veneţiană de pe Corso vor intra în refacere.

Primarul a anunţat şi extinderea de zone verzi ca prioritate a acestui an. A reluat promisiunea amenajării de parcuri şi locuri de joacă pe strada Milcovului şi pe strada Morii, zone lipsite de aceste dotări.