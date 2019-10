Doar al 35-lea medic a reușit să o opereze și să o salveze pe orădeanca de 29 de ani!

Ioana are 29 de ani și curând se împlinesc 10 ani de când suferă de cancer la genunchi, extins pe femur. Orădeanca a relatat în exclusivitate, pentru JB&Bihon.ro că n-a avut dureri și doar un mic accident la ochi a făcut ca ea să afle de cancerul la picior.

I-a căzut mortar în ochi și a aflat de cancer la genunchi

„Nu m-a durut, doar mi se umfla și dezumfla genunchiul și-am aflat chiar din întâmplare că am cancer la genunchi și datorită doamnei doctor medic oftalmolog Corina Constantinescu și a soțului dumneaei, dr. Dan Constantinescu, ambii de la Spitalul Pelican. Mi-a căzut mortar în ochi și am mers în urgență la Oftalmologie, la Pelican.

FOTO: Spitalul Pelican © FOTO: Spitalul Pelican

Dna dr. Constantinescu a observat că am genunchiul stâng umflat și m-a întrebat ce este. M-a trimis la colegul domniei sale, dr. Gabor Sorin, care mi-a depistat tumora. Mi-au salvat viata!”, povestește tânăra, care, pe atunci, avea doar 21 de ani.

Tânăra s-a perindat la o mulțime de spitale din țară și din străinătate. Au văzut-o 34 de medici. A făcut radio și chimioterapie, dar tumora nu a dispărut.

Niciunul dintre cei 34 de medici nu s-a încumetat să o opereze. Singurul spital unde i s-a spus că ar putea fi ajutată este AKH, din Viena, dar acolo, conform spuselor tinerei, operația ar fi depășit 40.000 euro, sumă pe care îi era imposibil să o achite.

Salvarea: la al 35– lea medic

Tânăra a ajuns, în final, la dr. Marius Chirea, de la secția de Ortopedie – Traumatologie a spitalului privat orădean, specializat în intervenții chirurgicale la nivelul genunchilor și femurului. Medicul e al 35 – lea specialist care a consultat-o pe tânără. După analize și investigații, medicul a decis să o opereze pe tânără.

FOTO: Spitalul Pelican © FOTO: Spitalul Pelican

La sfârșitul lunii trecute, orădeanca a fost supusă intervenției chirurgicale, ce a durat aproape patru ore și, în timpul căreia i s-a extirpat tumora, de circa 14 cm și i s-a realizat o endoprotezare specială, la genunchiul afectat.

„Este vorba despre un limfom non-Hodgkin, situat în femurul distal stâng, tratat prin chimio și radioterapie care, în timp, a afectat articulațiagenunchiului, ceea ce a dat dureri continue și progresive pacientei, în ultimii 10 ani. În acest timp, tumora s-a extins la aproximativ 14 cm proximal de interlinia articulară a genunchiului, reprezentand circa un sfert din lungimea femurului”, a declarat dr. Chirea. Medicul a precizat că exista risc de leziuni vasculare, motiv pentru care operația s-a derulat sub supravegherea chirurgului vascular.

FOTO: Spitalul Pelican © FOTO: Spitalul Pelican

Imediat după operație, orădeanca a fost supusă unui program de fiziokinetoterapie pentru recuperare mai rapidă.

Pacienta nu a avut complicații, a fost externată după puțin timp de la operație și, în urmă cu câteva zile, s-a prezentat la controlul postoperator de o lună.

Potrivit dr. Chirea, acest tip de operație s-a desfășurat în premieră pentru județul Bihor, din fericire și cu salvarea pacientei care a scăpat de o suferință prea lungă și are acum șanse la viață. „Sunt ok, piciorul e funcțional, pot umbla sprijinită doar într-o cârjă, nu mai am nevoie de sprijin pe două cârje. Urmez sfaturile ce mi s-au dat la control, mă simt incomparabil mai bine”, a adăugat tânăra.