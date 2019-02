Două concerte de Tango Simfonic la Filarmonică

Publicul orădean a făcut cunoştinţă cu proiectul Tango Simfonic al Analiei Selis în stagiunea trecută, când la 1 martie Filarmonica de Stat Oradea a prezentat acest concert, avându-l ca dirijor pe Horváth József. Pentru că mulţi melomani ar fi dorit să audă concertul, dar nu au mai găsit bilete, în acest an vor avea loc două concerte de Tango Simfonic – ediţia a II-a, intitulate „Milonga de mis amores”. Acestea vor avea loc mâine şi joi, 27-28 februarie, de la ora 19:00.

Echipa de solişti va prezenta un program nou, care a fost aranjat pentru orchestră, bandoneon, pian şi voce, de către muzicianul argentinian Julián Caeiro, care va şi cânta la pian alături de orchestra orădeană. La bandoneon va cânta Omar Massa, tot din Argentina, care nu a fost prezent în concertul de anul trecut, iar solistă vocală va fi binecunoscuta Analia Selis. În program, în afară de piese celebre argentiniene precum „La Cumparsita” de Matos Rodríguez, „Toda mi vida”, „Desencuentro”, „Romance de barrio”, „La última curda” de Aníbal Troilo, Paisaje–Vals, „Arrabalera” de Sebastián Piana, „Milonga de la anunciación” de Astor Piazzolla sau „El corazón al sur” de Eladia Blázquez, au fost incluse şi trei tangouri celebre româneşti: „Ce faci astă seară tu?” de Gherase Dendrino, „Nunuțo” de Cristian Vasile şi „Habar n-ai tu” de Ion Vasilescu.

„Am aşteptat să ajung din nou în Oradea. Am plecat anul trecut cu un sentiment foarte frumos de energie pozitivă. Cu acest proiect am fost în multe locuri, am colaborat cu foarte multe orchestre şi am remarcat aici, în Oradea, calitatea muzicienilor şi felul cum se prezintă la repetiţii, dar şi publicul, şi faptul că anul trecut concertul a fost sold-out. Oradea este în sufletul meu, bunica soţului meu fiind din Oradea. Am vrut să aduc un spectacol care să fie nou de la cap la coadă, şi în care să fie inclus ca solist Omar Massa. Sunt şi aranjamentele complet diferite, pentru că am apelat la un alt aranjor, Julián Caeiro”, a precizat Analia Selis în conferinţa de presă.

Dirijorul invitat, Horváth József, este din 1999 dirijor al Operei Maghiare, iar din noiembrie 2006 este şi dirijorul Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca. Este fondator şi director artistic al Orchestrei Classica din Cluj-Napoca, prin care doreşte să promoveze tinerii muzicieni din Transilvania. Horváth József colaborează de vreo 3-4 ani cu Analia Selis, participând în toată ţara la foarte multe concerte din prima versiune a Tangoului Simfonic. „Acest nou program are elemente muzicale noi. Aranjorul Julián Caeiro a inclus armonii de jazz, fiind o versiune puţin modernizată. Trebuie să menţionez din program o piesă care este transcripţie a unei înregistrări vechi din anii ’30, un vals: Romance de barrio. Am remarcat şi eu energia şi plăcerea cu care cântă muzicienii orădeni”, a spus la rândul său dirijorul Horváth József.

Omar Massa a mărturisit că este bucuros să colaboreze din nou cu Analia Selis, au lucrat împreună la multe proiecte. „Ea este vocea latină din România, o voce foarte frumoasă. Avem un dirijor minunat, iar la aranjamente muzicale îl avem pe Julián Caeiro, venind direct din Argentina şi care le-a realizat într-o notă nouă, exact aşa cum se cântă acum tangoul în Argentina”, a precizat Omar Massa.

O mare provocare

Pianist, aranjor și director muzical, Julián Caeiro se află pentru prima dată în România şi cântă pentru prima dată în acest proiect simfonic. „Mă bucur şi sunt mândru să pot arăta în acest concert elemente tradiţionale din Argentina, interpretate aşa cum se cântă în zilele noastre în ţara mea natală”, spune Julián Caeiro. Întrebat despre felul în care a abordat tangourile româneşti, muzicianul a spus că a fost o mare provocare pentru el, pentru că a ascultat înregistrările originale. Fiind foarte vechi, a încercat să pună elemente moderne în aranjamentul muzical, rezultatul fiind „foarte interesant”. Analia Selis mărturiseşte că a fost foarte surprinsă când a auzit cum au ieşit, pentru că stilul anilor ’40 a fost combinat, de exemplu la „Habar n-ai tu”, cu elemente moderne din Piazzolla. Un concert inedit, de care melomanii orădeni se vor bucura în două seri la rând.