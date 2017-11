Dulca: „Vom lupta până la capăt”

„Am pierdut două puncte extrem de importante. Am ratat nepermis de mult şi am făcut greşeli. Nu pot să-l acuz pe Ban, dar e lisă de concentrare, de experienţă. Era o fază pe care trebuia să o rezolve simplu. În atac, Rusu şi Antohi cred că au ratat 6-7 ocazii mari de gol. Am fost nevoit să improvizez din nou pentru că Ciobanu şi Feher sunt accidentaţi, iar Mutu a fost suspendat. Ăştia suntem, nu putem inventa alţi jucători. Trebuie să mergem înainte, să fim uniţi pentru aceste trei meciuri rămase în acest an. Eu sunt un luptător şi vom lupta până la capăt”, a concluzionat Dulca.

După trei etape fără punct și gol marcat, Miroslava a luat un punct la Sânmartin spre satisfacția antrenorului Adrian Kereszy. „Ne-am temut de acest meci pentru că veneam după o perioadă cu rezultate slabe. Au fost partide în care am avut evolţii bune şi chiar le-am spus băieţilor că este imposibil ca fotbalul să nu ne răsplătească. Îi felicit pentru atitudine, caracter, deoarece am ţinut piept echipei din Oradea şi când am fost în inferioritate. Este un punct de moral pentru jocurile viitoare”, a declarat Kereszy.