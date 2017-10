Echipele CSM evoluează acasă

Baschetbaliştii orădeni întâlnesc o nou promovată, Politehnica Iaşi, în faţa căreia pornesc din postura de favoriţi cerţi ai partidei. Revenită după o absenţă de cinci ani în Liga Naţională, formaţia ieşeană are parte de un program ciudat la început de sezon, jucând doar în deplasare în primele trei etape. Politehnica a pierdut meciurile cu SCM U Craiova, scor 74-91 şi cu Phoenix Galaţi, scor 70-79, urmând să evolueze sâmbătă la Oradea.

Echipa oaspete are şase „stranieri” în lot, din rândurile cărora se detaşează Giorgi Tsintsadze, internaţional georgian. El a participat cu naţionala ţării sale la nu mai puţin de patru ediţii de EuroBasket şi are o carte de vizită impresionantă. Tsintsadze a fost legitimat de-a lungul carierei sale la echipe de top ale continentului, cum sunt ŢSKA Moscova, Dinamo Moscova, Tartu Rock, Budivelnik Kiev, Gravelines Dunkerque etc.

La fel ca în etapele precedente, echipa noastră nu se va putea baza pe aportul lui Martin Zeno, care continuă să fie indisponibil. Meciul CSM CSU Oradea – Politehnica Iaşi se va disputa sâmbătă, la Arena „Antonio Alexe”, cu începere de la ora 17:15.

Fără Pjetlovic

Vicecampioana României la polo, CSM Digi întâlneşte Rapidul, în cadrul etapei a doua a Superligii Naţionale. În mod normal, Rapidul este o echipă care nu ne poate pune probleme, dar echipa noastră se confruntă cu absenţa portarului său titular, Gojko Pjetlovic. Acesta este indisponibil circa o lună, în urma unei leziuni la umăr. Locul său va fi luat de tânărul Raul Gavriş. „În mod normal, Rapidul este o echipă accesibilă pentru noi, dar nu trebuie să o subestimăm. Are un lot cu jucători tineri, care sunt în progres. Sperăm să nu ne afecteze absenţa lui Gojko. Gavriş este la rândul său un portar talentat, dar fără experienţă la acest nivel”, ne-a declarat antrenorul formaţiei orădene, Dorin Costrăş.

Meciurile CSM Digi – Rapid se vor disputa vineri, cu începere de la ora 18:00, respectiv sâmbătă, de la ora 12:00, la Bazinul Olimpic „Ioan Alexandrescu”.

Cea de-a doua echipă orădeană din Superligă, Crişul, evoluează în această etapă în deplasare, cu Corona Sportul Studenţesc Braşov.