Elevi din Grecia la Muzeul Pompierilor Bihoreni

Vineri, 23 martie a.c., sarbatorindu-si aliatul principal – apa -, pompierii bihoreni au organizat de Ziua Internationala a Apei – o deschidere catre cetateni.

Ei au redeschis Muzeul Pompierilor Bihoreni reamenajat anul trecut si, de acum incolo, in prima zi de vineri din fiecare luna, oricine va putea sa il viziteze, gratuit, intre orele 10:00 – 13:00.

Primii vizitatori vor fi in masura sa faca cunoscuta istoria pompierilor bihoreni in… Grecia. Chiar inainte de ora 10:00, un grup de 80 de elevi, dintre care 40 liceeni de la Liceul ortodox Oradea, alaturi de colegi de-ai lor de la un liceu din Grecia, au sosit la Detasamentul 2 Oradea, de pe str. Minerilor, pentru a vizita Muzeul Pompierilor Bihoreni.

Grecii, despre Oradea

Elevii din Grecia au sosit aseara la Oradea si se afla intr-un schimb de experienta cu colegii lor de la Ep. Roman Ciorogariu din Oradea, in cadrul unui proiect denumit “Climate Change –Be Prepared”.

Pompierii de la Detasamentul 2 i-au introdus pe tineri in istoria locala a urgentelor si le-au aratat diferite echipamente si aparatura de interventie, din Muzeul Pompierilor Bihoreni. In curte, copiii au putut inspecta in voie aparatura de pe echipajele SMURD si de pe autospecialele de interventie. Foarte curiosi, tinerii au pus intrebari si au ramas impresionati de deschiderea pompierilor, dar si de munca grea pe care o depun zi de zi in slujba semenilor aflati in situatii de urgenta.

Li s-a explicat si rolul indispensabil si indisolubil legat de profesia de pompier, marcand astfel Ziua Apei. Tinerii liceeni au luat parte si la o prezentare a tehnicii de luptă și de refulare a apei la țintă, participand si la ateliere de prim ajutor și de informare preventivă.

Ce faci în situații de urgență

După vizita tinerilor de la Liceul ortodox și colegii lor din Grecia, alți oameni au călcat pragul Muzeului Pompierilor Bihoreni, admirând cele 122 de exponatele găzduite în muzeu, printre care, goarne P.S.I., brâuri P.S.I., căști de pompier, costume de protecție (azbest, antichimic etc.), obiecte și accesorii din secolele trecute, cât și tehnica de luptă, accesoriile și echipamentele utilizate în prezent de echipajele de pompieri.

Toti musafirii pompieirlor au fost familiarizați cu măsurile de prevenire a situațiilor de urgență, cu modul de comportare înainte, pe timpul și după producerea unor evenimente nedorite care periclitează viața și bunurile oamenilor, precum și cu modalitatea de acordare a primului ajutor în diferite situații.

Nu uitati! Sala de tradiții amenajată la sediul Detașamentului 2 de Pompieri va fi deschisă pentru locuitorii județului, și nu numai, în prima zi de vineri a fiecărei luni, în intervalul orar 10.00 -13.00!