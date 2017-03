Ellie Goulding și Tinie Tempah, printre noile nume de la UNTOLD 2017

Ellie Goulding, Tinie Tempah, Hurts, MØ, R City, Example & DJ Wire și Jasmine Thompson vor urca pe scenă în această vară alături de cei mai doriți regi ai muzicii electronice: Armin van Buuren, Afrojack, Axwell&Ingrosso, Dimitri Vegas&Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Steve Aoki, Chris Liebing, Loco Dice, Solomun, Sven Vath, Jamie Jones, Dubfire, Andy C, Borgore, Chase&Status(DJ Set), Dub FX, Pendulum(DJ Set) și Sigma(DJ Set), care au fost deja anunțați.

Cei mai buni DJ ai lumii sunt primele 7 stele anunţate din line-up-ul UNTOLD 2017. Cu toate acestea, surprizele nu se opresc aici. Alte staruri internaţionale, a genurilor live acts, tehno, drum&bass, house, vor face atmosferă pe scenele festivalului, în total, aproape 200 dintre cei mai buni artişti.

În doar doi ani, UNTOLD a reuşit să devină un fenomen internaţional şi unul dintre cele mai aşteptate evenimente muzicale din Europa. La cea de-a doua ediţie, peste 300.000 de participanţi veniţi din întreaga lume au trăit experienţa unică UNTOLD, alături de cei peste 150 de artişti internaţionali.

Constelația 4

Artista care a concertat la nunta regală a Prințului William și a ducesei Catherine Middleton, la Palatul Buckingham, ELLIE GOULDING vine pentru prima dată în România, la vară.

Artista britanică are numeroase premii Brit Awards și MTV Awards, iar în 2015 a primit prima nominalizare Grammy, pentru cea mai bună interpretare feminină, pentru melodia „Love me like you do”, inclusă pe coloană sonoră a filmului „50 shades of Grey”. Ellie Goulding a avut colaborări cu artiști precum Calvin Harris, Tinie Tempah, Skrillex, Major Lazer și Taylor Swift. Melodii atât de cunoscute precum „Burn”, „Still falling for you” și „I need your love” se vor auzi live la UNTOLD 2017.

MØ este artista care a făcut senzație alături de Major Lazer cu hitul „Lean on”, care are aproape 2 miliarde de vizualizări pe youtube. Artista daneză, în vârstă de 28 de ani este în acest moment una dintre cele mai ascultate voci feminine ale lumii. Iggy Azalea și Ariana Grande sunt doar câteva dintre numele importante cu care a colaborat până acum.

TINIE TEMPAH este cel mai cunoscut rapper britanic, fiind pentru a doua oară prezent la Untold, după ediţia din 2015. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Written in the stars”, „Girls Like”, „Miami 2 Ibiza”.

De la trupa britanică HURTS vom afla în vară ce înseamnă să asculți live, melodiile “Wonderfull life” și “Stay”. Hurts a luat ființă în 2009 iar albumele lansate până acum, Happines, Exile și Surrender au ajuns în top 10, în țări precum, Marea Britanie, Germania, Austria, Elveția, Polonia și Finlanda. Au fost numiți de multe de ori, de presa internațională, una dintre cele mai bune trupe pop a ultimilor ani și sunt mereu headlineri la marile festivaluri ale lumii.

R CITY înseamnă Theron și Timothy Thomas, doi frați din SUA, artiști de muzică hip hop, pop și r&b care sunt și producători muzicali. Cea mai cunoscută colaborare a lor este cu solistul trupei Maroon 5, Adam Levine, pentru melodia „Locked Away”. Au compus însă și pentru alți artiști importanți ca Sean Kingston, Miley Cyrus, Nicky Minaj și Rihanna.

EXAMPLE & DJ WIRE sunt doi DJ de muzică electro din Marea Britanie. Example sau Elliot John Gleave este și solist, producător și chiar actor. „Changed the way you kiss me” l-a propulsat pe Example în topurile din întreaga lume. În 2013, artistul a declarat că va mai rămâne doar câțiva ani în domeniul muzical, după care își dorește să se îndrepte spre producția de filme horror.

JASMINE THOMPSON sau mezina scenei UNTOLD ARENA și-a început cariera pe youtube unde posta melodii cântate de ea. În 2014, Robin Schulz a remarcat-o și i-a propus o colaborare pentru hitul „Sun Goes Down”. La doar cei 16 ani ai săi are deja melodii ajunse în top 10 în toate țările Europei, inclusiv în România.

Porţile tărâmului plin de magie ale regatului UNTOLD se vor deschide pentru a treia oară la Cluj-Napoca în perioada 3-6 august 2017. Mai multe detalii despre UNTOLD FESTIVAL 2017 , despre ultimele abonamente la preț promoțional, dar și legat de abonamentele VIP pot fi găsite direct pe site sau pe pagina festivalului de Facebook.