Escrocherie cu lucrări de artă plastică

Ea a fost contactată prin intermediul paginii de artist, www.angelaszabo.ro, de un anume Ervin Avalon care şi-a exprimat intenţia de a achiziţiona trei tablouri. Firul cronologic al schemei destul de bine puse la punct îl desfăşoară chiar ea într-o postare pe Facebook pe pagina „Artişti plastici şi expoziţii România”, cu intenţia de a-şi avertiza colegii de breaslă şi rugându-i să distribuie mai departe pentru a nu cădea şi alţii în plasa acelui escroc, dacă nu cumva au păţit-o deja. Iată integral povestea tentativei de escrocherie, aşa cum a postat-o Angela Szabo:

„Am fost contactata prin email vineri de catre un individ care s-a prezentat ca Ervin Avalon şi care mi-a cerut detalii despre mai multe lucrări de pe websiteul meu. I-am trimis detalii şi preţuri şi acesta mi-a răspuns luni că ar vrea să achiziţioneze 3 lucrari şi m-a rugat să-l contactez pe Skype pentru mai multe detalii. Am discutat cu el pe Skype, am stabilit un preţ total şi ca răspuns la întrebarea lui i-am spus ca eu livrez lucrari în străinptate cu serviciul EMS al Poştei Române, oferindu-i şi un preţ estimativ al livrării. Individul mi-a răspuns că vrea sa achiziţioneze lucrările pentru soţia sa, ca şi cadou de aniversare a căsătoriei şi că acestea ar trebui să ajunga la el în Statele Unite urgent, până în data de 20 octombrrie. Mi-a spus apoi că el a contactat deja o companie de livrare numită Global Freight care urma să ridice coletul a doua zi şi mi-a dat o adresa de email ca să le trimit acestora detalii legate de pachet.

De aici au început ciudăţeniile. Le-am scris celor de la aşa zisa companie, iar aceştia mi-au trimis un email care arăta destul de profesional şi prin care îmi cereau să le plătesc în cont taxa de expediere plus asigurarea pentru expedierea lucrărilor (750 de euro), dupa care urma să-mi trimită detalii legate de livrare. Acesta a fost primul semnal de alarmă. Am mai trimis lucrări în străinătate cu companii de livrare contractate de client dar nu mi s-au cerut până acum bani de livrare fără alte detalii legate de proceduri. A urmat apoi un al doilea email de la «companie» prin care mi se explica faptul că trebuie să plătesc 1.050 de euro ca să rezerv livrarea şi să demarăm procedurile de ridicare a coletului. Al doilea semnal de alarmă.

Între timp «clientul» mi-a cerut informatiile de la «companie» şi mi-a zis că pleacă la bancă să-mi transfere contravaloarea lucrărilor plus cei 1.050 de euro pe care ar fi trebuit eu să-i plătesc în avans, insistând ca eu să fac plata livrării până se întoarce el de la bancă.

Am trimis doua emailuri la «companie» pentru mai multe detalii şi nu am primit nici un răspuns, după care am început să fac «săpături» pe internet. Conform datelor din email, compania ar fi fost din Londra. Şi întradevar exista o companie de livrare cu acest nume în Londra, dar la o altă adresă. I-am şi contactat pe aceştia pentru a verifica dacă emailurile provin de la ei şi mi-au confirmat între timp că este o escrocherie care le foloseşte numele companiei pentru a părea reală. În plus, contul în care mi se cerea să fac plata era un cont pe persoană fizică deschis la o bancă din Olanda.

Între timp, Ervin Avalon a revenit on line, mi-a trimis un email cu «dovada plăţii», un document Word cu antetul Bank of America, document pe care sunt convinsă că orice puştan de liceu e capabil să-l facă în 10 minute, şi a început să mă întrebe insistent dacă am făcut plata livrării. I-am răspuns că nu fac plăţi către companii fantoma şi că nu accept decât companii pe care le pot verifica. Mi-a răspuns iritat că merge la bancă să anuleze plata şi a dispărut în eter. Între timp adresa de email a «companie» a fost ştearsă şi probabil că la fel s-a întâmplat şi cu adresa de Skype a lui Ervin Avalon.

Practic toata schema era croită de individ pentru a mă convinge să virez 1.050 de euro în respectivul cont, achiziţionarea lucrărilor fiind doar un pretext. Schema pare destul de bine pusă la punct şi probabil că individul nu este nici la prima, nici la ultima tentativă, aşa că vă rog să distribuiţi aceasta postare către câţi mai mulţi artişti plastici pentru a-i atenţiona să nu se lase păcăliţi”.

Cum adevărata companie londoneză de livrări, Global Freight, i-a avertizat că nu este prima dată când numele acesteia este folosit de escroci, şi că este o practică frecventă ca aceştia să folosească numele unor companii serioase în astfel de scheme, este foarte posibil ca şi alţi artişti plastici din România să fi primit astlfe de „oferte”. Oricum, Angela Szabo este hotărâtă să depună plângere la poliţie în speranţa că acest Ervin Avalon sau cum şi-o mai fi zicând să fie depistat şi oprit.