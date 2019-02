Expediţii care au împlinit vise

În cea de a doua seară a galei de proiecţii „Expediţia – Chemare în necunoscut”, organizată de Clubul de Speologie Cristal Oradea şi desfăşurată în Aula Magna a Universităţii din Oradea lucrurile au fost oarecum împărţite. Pe de o parte, ne-au ţinut pe suprafaţa apei Emilia Şuteu cu o echipă mare de caiacişti, de la Tulcea şi până la Marea Neagră, şi Dorin Chiş care a ales din zece ani de călătorii să prezinte partea acvatică, imagini din România de pe apele de câmpie, de pe pârâuri, lacuri şi din Deltă. Pe de altă parte, au avut prezentări doi temerari care şi-au testat limitele, în variante total diferite, dar care au avut ca punct comun îndeplinirea unui vis.

Traversând Americile

Cicloturistul Radu Păltineanu şi-a propus un obiectiv foarte ambiţios: să fie primul român care traversează cele două Americi pe bicicletă, din Alaska până în sudul Argentinei, pedalând prin toate țările nord, central și sud americane. Şi dacă şi-a stabilit iniţial o călătorie de nouă luni şi un parcurs de 24.000 de kilometri, a ajuns la o aventură de trei ani şi trei luni (2015-2018) şi 34.500 de kilometri străbătuţi, pedalând prin toate țările nord, central și sud americane. A traversat în final 22 de ţări, plus un teritoriu, punctând şi două ascensiuni în călătoria sa, pe cel mai înalt vârf vulcanic al Americii de Nord, vf. Orizaba (5636 m), respectiv pe cel mai înalt vârf vulcanic al Americii de Sud, vf. Ojos del Salado (6893 m).

„Cele mai importante la o asemena expediţie sunt experienţele cu care rămâi. M-am bazat mult pe oameni. Am pornit la drum cu 900 de dolari. Am ţinut la zi pe internet povestea călătoriei şi am putut continua datorită donaţiilor celor care mă urmăreau”, povesteşte Radu. A avut parte de întâlniri cu ursul grizzly la pescuit, a trecut prin peisaje sălbatice în Alaska şi Canada, a prins de la furtuni de zăpadă sau ploi torenţiale, la călduri extreme la tropice. Pentru el bicicleta era un fel de paşaport. Lumea avea o deosebită empatie faţă de aventura românului, ajutându-l cu bani, cu sfaturi sau cu un loc de cazare. A dormit prin locuri ciudate: o baracă părăsită, oficii poştale, în arestul poliţiei, cazat într-o celulă sau într-o unitate militară. „E fascinant să vezi lumea de pe bicicletă, prin forţe proprii. Ai oportunitatea de a relaţiona mai mult cu oamenii, de a intra în detalii, de a învăţa şi de a asimila cât mai mult. Iar când vrei să vezi cu adevărat realităţile lumii, nu poţi să ocoleşti zonele periculoase”. A plecat pe 5 august 2015 din nordul Alaskăi şi s-a întors de trei luni acasă. Iar cea mai importantă lecţie pe care a învăţat-o a fost lecţia omeniei.

Au cucerit Cerro Torre

Pictorul-alpinist clujean Vlad Căpuşan a încheiat cea de a doua seară de proiecţii cu filmul „Vertical”, o aventură de testare la maxim a limitelor, într-un peisaj ca de pe o altă planetă: Patagonia. Împreună cu arădeanul Zsolt Torok a cucerit în premieră românească vârful Cerro Torre din Argentina, aflat la peste 3.100 de metri altitudine. În Patagonia, Vlad spune că totul este greu din multe puncte de vedere, mult mai greu decât în Himalaya, o piatră de încercare pentru alpinişti în testarea limitelor.

În Patagonia sunt sute de vârfuri, încă neatinse de nimeni, în zone izolate unde te poţi pierde foarte uşor. Dar şi el şi Zsolt şi-au dorit de foarte mult timp să ajungă pe acest vârf. „Este un loc care te face să visezi la acea verticalitate pe care o vezi poate doar în filme. Ai senzaţia că eşti la capătul lumii”, spune Vlad. Acolo vremea e în continuă schimbare, vântul poate să ajungă la 140 km/h , temperatura la -20 de grade, şi orice ascensiune necesită pregătire temeinică, atât fizică, cât și psihică. Ultimii 40 de metri spre vârf le-au testat limitele. Obeliscul de granit le-a pus piedici. Tot ce vedeau sub ei era doar hău, doar perete vertical. Au folosit toate tehnicile învăţate pentru a ajunge în vârful căciulii de gheaţă. „Am învăţat să ne simţim confortabil în inconforabil”, a sintetizat Vlad Căpuşan reuşita lor. Aventura continuă. Anul acesta, cei doi alpinişti au în plan cucerirea unui vârf din Pakistan.

Miercuri, de la ora 18:00, are loc ultima gală de proiecții din cadrul „Expediţia – Chemare în necunoscut”.