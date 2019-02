Expoziţia Primăverii la Biblioteca Judeţeană

Produsele vor fi expuse pentru vânzare zilnic, de luni până vineri, între orele 8:00-19:00, până vineri, 15 martie.

Dr. Luminița Moga, şeful Serviciului de Informare Comunitară, Biblioteca Județeană „Gheorghe Şincai” Bihor detaliază: „Expoziția Primăverii este rezultatul unei frumoase și îndelungate colaborări de 17 ani între Biblioteca Județeană, prin Serviciul de Informare Comunitară, și Asociația Down Oradea, aflându-ne la cea de-a 12-a ediție. Expoziția cu vânzare pune în valoare priceperea tinerilor din Centrul de Zi Iedera, sub atenta îndrumare și dăruire a părinților, profesorilor, asistenților și colegilor bibliotecari, atunci când aceștia vin în instituția noastră. Creațiile lor sunt rezultatul unei munci de migală și efort susținut, marcând ca în fiecare an debutul primăverii, ducând astfel mai departe tradiția colaborării noastre. Le mulțumim tinerilor, conducerii Asociației și tuturor persoanelor implicate. Vă așteptăm cu drag la bibliotecă”.

Prof. Lucia Ciobanu, președinte fondator – 1991 al Asociației Down Oradea: „Mulțumim Bibliotecii Județene pentru îndelungata, frumoasa și deosebita colaborare pe care o avem. Copiii noștri de orice vârsta au găsit aici mereu o ușă deschisă, o mare inimă iubitoare și un sprijin deosebit. De multe ori era o surpriză pentru noi, părinții, văzând ce sunt în stare să facă, evoluția lor și cât de împliniți se simt după vizitele săptămânale la Bibliotecă. Putem doar să le mulțumim și să le spunem tuturor și fiecăruia în parte: Binecuvântat ești tu care mă iubești și mă respecți exact așa cum sunt.”