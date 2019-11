Festivalul toamnei la Grădinița din Oșorhei

A fost o dupa masă inedită.Toți cei prezenți s-au bucurat de momente frumoase pregătite cu mult drag de către copii și părinți, îndrumați de doamna prof. înv.preșc.Maria Brata și doamna prof.înv.preșc.Denisa Șandra.

Festivalul a debutat cu câteva momente artistice, ce i-a avut in centrul atenției pe copii, iar în partea a doua a avut loc un concurs unde un rol important l-au avut și părinții micuților!Concursul s-a desfășurat pe trei probe: la prima probă, fiecare copil a trebuit să poarte un costum alcătuit materiale ecologice. La proba a doua, fiecare copil împreună cu părinții acestuia, a realizat o machetă, în care ,, vedetă ” a fost toamna cu a ei culoare.

Proba a treia a constat într-o prezentare scurtă, o poezie, un joc de rol, părinte împreună cu copilul acestuia.La final au fost premiați toți copiii prezenți și părinții acestora, strădania lor fiind apreciată de domnul dir.Adrian Mohuț și doamna educ. Mariana Bot. ,,Scopul acestei activități a fost implicarea părinților în activitățile copiilor, în educația acestora, fiind de părerea că doar o bună colaborare și o continuitate a muncii de la grădiniță, de la școală, poate aduce rezultatul mult așteptat.

De cele mai multe ori nu reușim să oferim timpul necesar copiilor noștri. Mărturisesc că am fost impresionat de câtă implicare am văzut în această zi din partea acestor părinți, câta muncă, dăruire ca acest festival al toamnei de la Oșorhei să iasă la superlativ. Fiecare costum ecologic, machetă a fost realizată cu multe zile de muncă în spate, acasă împreună cu familia. Un părinte îmi povestea:« Am fost după ginda, ieri la pădure ,cu copilul meu, pentru a realiza această machetă».

Vă multumesc pe această cale stimați părinți!”a declarat, directorul Școlii din Oșorhei, prof. Adrian Mohuț.