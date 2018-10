Filmul Moromeții 2 a fost văzut pentru prima oară la Oradea

Pelicula continuă povestea familiei lui Ilie Moromete şi îl are în prim-plan pe mezinul Niculae. Anii 1945 – 1946 îl găsesc pe Ilie Moromete îmbătrânit, dar încă în putere. Tensiunile continuă între el şi cea de-a doua soţie, Catrina, în timp ce Niculae este pus la încercare într-un context istoric extrem de frământat: instalarea comunismului.

Filmul este regizat de Stere Gulea, imaginea este semnată de Vivi Drăgan Vasile, producţia este realizată de Oana Giurgiu şi Tudor Giurgiu, iar în rolurile principale se regăsesc Horaţiu Mălăele, Dana Dogaru, Iosif Paştina, Răzvan Vasilescu, George Mihăiţă, Andi Vasluianu, Oana Pellea, Ion Caramitru, Gheorghe Visu, Florin Zamfirescu, Marian Râlea, Paul Ipate, Cuzin Toma, Liviu Pintileasa şi Dorina Chiriac.



Difuzat în două proiecții consecutive, ambele urmate de o sesiune de întrebări şi răspunsuri în prezenţa echipei, cei prezenţi la premieră s-au declarat încântaţi de film: „Moromeții 2 este mult mai profund și este foarte actual. Actual ca sentiment și ca ceea ce ne transmite din trecutul nostru ca țară. Cu atât mai mult cu cât în ultima perioadă, noi ca români, resimțim tot mai mult sentimentele astea”, a menționat o spectatoare.

Au refăcut casa

Filmările au început în septembrie 2017, procesul de producție fiind unul foarte complex deoarece majoritatea secvențelor au fost turnate în aceeași casă, din același sat (Talpa, județul Teleorman) în care a fost realizat și primul film în 1985.

„A fost o șansă că au mai găsit casa în picioare. Era aproape să se dărâme și noroc că ne-am dus înainte să vină iarna și zăpada și s-a putut consolida, deoarce altfel nu mai rămânea în picioare, ci trebuia refăcută în totalitate. În momentul în care am ajuns acolo prima oară, împreună cu operatorul, casa nu se mai vedea de copaci, natura își reocupase drepturile acolo. Din păcate și într-o bună parte din satul în care am filmat pentru că este dezolant să vezi un sat care moare. Asta e imaginea pe care am întâlnit-o în acest sat. După 32 de ani când m-am întors acolo, oamenii mi-au dat sentimentul că sunt de-al lor, că plecasem de acolo de câțiva ani și m-am întors să îmi fac treaba. A fost un sentiment copleșitor”, le-a explicat Stere Gulea orădenilor.