Flashmob în fața Consiliului Județean: Aeroportul Oradea, încotro?

Joi, începând cu ora 13, candidații Alianței 2020 USR Plus la alegerile europarlamentare și deputații USR vor participa la un flashmob organizat în fața Consiliului Județean, în semn de protest față de situația dificilă de la Aeroportul Oradea. În timp ce noul terminal de pasageri ar urma să fie pus în funcțiune în cursul acestui an, iată că destinațiile aeriene dispar, una câte una.

La flashmob vor participa candidații Alianței 2020 USR PLUS de pe lista comună: Cristian Ghinea (USR), Vlad Botoș (USR), Vlad Gheorghe (USR), Anca Majaru (PLUS) și Dan Clinci (PLUS). De asemenea, deputații USR, Silviu Dehelean și Cristian Seidler alături de senatorul USR, George Dircă.

Bate vântul la Aeroport

Este cunoscut faptul că Aeroportul Oradea a rămas, practic, fără curse regulate internaționale, după ce Tarom a renunțat să mai opereze zborurile internaționale spre Milano Bergamo și Barcelona. Compania de stat a făcut anunțul săptămâna trecută, în ciuda faptului că, între timp, Oradea a fost împânzită cu panouri promoționale, pentru cursele de Spania și Italia. Motivul „avortului” Tarom: nevânzarea biletelor, pentru cursele ce urmau să debuteze la finalul lunii martie.

Anterior, și Ryanair s-a retras de la Oradea invocând aceleași motive comerciale. Astfel, au dispărut destinații precum Londra Stansted, Barcelona Girona, Milano Bergamo, Dusseldorf Weeze și Memmingen (la vest de Munchen). În 2017, Blue Air renunțase la destinația Torino după doar o lună.

În plus, Blue Air nu a publicat, încă, orarul de zbor pentru cursa Oradea – București, începând cu luna aprilie!

Încăpățânare anti-Bolojan

În repetate rânduri, președintele PNL Bihor, primarul Ilie Bolojan a cerut conducerii UDMR-PSD-ALDE a Consiliului Județean să intre într-un parteneriat cu Primăria Oradea, pentru a repune Aeroportul Oradea pe harta Europei. Deocamdată, conducătorii județeni, în special Ioan Mang (PSD), se opun ofertei primarului de Oradea, susținând că nu există o posibilitate legală pentru autoritățile locale de a subvenționa biletele ce se pun în vânzare, la Oradea. În schimb, primarul Bolojan susține hotărât că se impun urgent asemenea politici pentru ca operatorii aerieni să fie încurajați să vină și să rămână la Oradea. Pentru aceasta, Primăria Oradea vrea să devină partener cu Consiliul Județean, la Aeroport și, implicit, să contribuie financiar pentru redresarea situației zborurilor interne și externe.