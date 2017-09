Foarte interesati sa invete sa salveze oameni

âO initiativa laudabila a conducerii ABA Crisuri Oradea ar putea salva de acum multe vieti. Directorul economic al Ambulantei Bihor, ec. Liviu Sabau Popa, liderul voluntarilor unitatii medicale prespitalicesti, a acceptat solicitarea ABA Crisuri Oradea de a oferi o prima lectie de ajutor in caz de inec angajatilor de la ABA Crisuri Oradea. Aflati mereu in eventualitatea cazurilor de inec, in diferite situatii, inclusiv in timpul inundatiilor, angajatii de la ABA Crisuri au venit astfel vineri dimineata, la cantonul de langa lacul Sauaieu, sa invete cum pot salva un om de la inec.





Un angajat al Ambulantei Oradea, a jucat rolul victimei, aflata in apa, care nu stie sa inoate si cere ajutor. Imbracat in costum de scafandru. Razvan Parcalab a intrat in lacul de la Sauaieu imaginand victima – o persoana care nu stie sa inoate. A incercat sa dea din maini, a strigat dupa ajutor, dupa care a fost vazut intrand in apa de catre angajatii de la ABA Crisuri. Acestia l-au scos din lac, conform scenariului, in stare de inconstienta. Un echipaj complex de la Ambulanta Oradea a executat manevre de resuscitare primara si avansata reusind sa readuca victima la viata. De retinut ca directorul economic SAJ Bihor nu a stat deoparte, ci, ca orice voluntar, a ascultat indicatiile medicului Liciniu Venter si ale asistentilor Crina Delia Ungur si Adrian Caciora si a executat compresiile toracice, dovedindu-si calitatea de voluntar, pe care de altfel o exercita ori de cate ori poate, in cadrul SAJ Bihor.

Dupa aceasta simulare, angajatii ABA Crisuri au fost impartiti in trei grupe mari pentru a lua parte la lectia de prim ajutor.

Pe rand, angajatii ABA Crisuri au exersat pe manechini manevrele primare de resuscitare (resuscitare cu mainile goale), invatand importanta acordarii primului ajutor. Au adresat o multime de intrebari pertinente si au aflat cum pot, de exemplu, salva o persoana care se ineaca cu un bol alimentar sau un copil cu o bomboana sau cat de atenti trebuie sa fie atunci cand vad o persoana electrocutata etc.

Extrem de incantati de informatiile primite, dar mai ales de exercitiile practice, angajatii ABA Crisuri au enuntat dorinta ca si familiile lor sa invete sa ajute la acordarea primului ajutor, pana la sosirea echipajelor medicale specializate.