Formația Proconsul sărbătorește 20 de ani de activitate la Oradea

Aventura numită Proconsul a început din pură pasiune pentru muzică, spun ei pe pagina oficilă a formaţiei. De atunci, au trecut 20 de ani cu multe piese care au devenit hit-uri, cu multe albume, cu schimbări de componenţă, dar cu multe amintiri frumoase lăsate în urmă şi cu multe perechi pentru care muzica Proconsul înseamnă momentul în care s-au cunoscut, s-au căsătorit. Ni le reamintesc sâmbătă, 12 octombrie, de la ora 20:00, la Bistro Blues Caffe.

La început, membrii s-au reunit sub numele de „Take Five“, din 1994 şi până în 1998 cântând sub acest nume în Suedia. În 1999, au ales să îşi schimbe numele în Proconsul, au lansat maxi-single-ul de succes „De la ruşi“ şi au început să compună primele piese originale.

Mereu „Cerul”

În 2.000, lansează piesa cea mai cerută şi acum în concertele lor, „Cerul”. Piesa a fost declarată printre primele 15 cele mai frumoase cântece compuse vreodată în Romania. În acelaşi an, apare piesa „Fără prieteni“, inspirată din perioada grea prin care trecea formaţia, ca urmare a hotărârii de a renunţa la cântatul în cluburi şi în Suedia. Au fost atunci nevoiţi să îşi vândă din echipamente din cauza lipsei banilor şi pentru a putea rămâne împreună.

Fără ştirea colegilor, Dragoş Dincă a trimis, în acel an, piesa „Cerul“, la preselecţie la Mamaia şi le-a făcut o adevărată surpriză colegilor săi, Proconsul calificându-se la secțiunea Creaţie şi clasându-se pe locul 3. În același an, Dragoş, tot fără ştirea celorlalţi, trimite două piese, „Cerul“ şi „Mi-ai luat inima“, la preselecţia pentru „Cerbul de Aur“. Proconsul intră în concurs, fiind prima formaţie românească pop rock care câştigă marele trofeu „Cerbul de Aur“. În acelaşi an, apare şi albumul „Tatuaj“, în care sunt incluse piesele „Cerul“, „Fata cu tatuaj“, „De la Ruşi“.

În 2001, se lansează albumul „Mi-ai luat inima”, cu single-uri ca “Zbor”, “Mi-ai luat inima”, “Cerul”, “Despre tine” sau “Spune-mi despre noi”. Albumul s-a vândut în peste 50.000 de exemplare. În 2002, Karcsi, basistul formatiei, părăsește trupa, locul lui fiind luat de Florin Barbu. Tot în acel an, albumul “Mi-ai luat inima” se transformă în album de aur, datorită celor peste 50.000 de unități vândute. În 2003, apare al patrulea album, “10 Povești”, pe care se găseşte single-ul “Nu mi-e bine fără tine”. Urmează apoi albumul “5”, care marchează cinci ani de Proconsul și cinci albume scoase, în 2004.

Concertul “Balade Pentru Tine”, susținut la Teatrul Național din București în 2005, se bucură de o mare apreciere a publicului, fiind urmat de un disc live, ”Balade – Pentru tine”. Anul 2005 a fost anul cu multe premii și distincții. “Cel mai bun grup al anului”, “Cea mai bună piesă a anului”, “Cea mai bună voce masculină a anului”, completează palmaresul trupei. În 2007, scot albumul “Dă mai departe”, iar în 2009, albumul “Sens Unic”.

Anul 2009 este anul în care basistul formației, Florin Barbu, pune capăt unei colaborări de șapte ani cu formația, locul lui fiind luat de James Alexander Lascu, schimbat şi el în 2012 de Robert Ursache.

Mult mai târziu, Vali Petricenko este înlocuit de Răzvan. În 2011 scot albumul “Best of Proconsul”, cu o producție care a ilustrat cei 13 ani de activitate concertistică, iar 2013 apare albumul „No matter What”.

Povestea lor merge mai departe, cu aceeaşi bucurie, iubire şi inspiraţie. Bodo (voce), Dragoș (chitară), Robert (keyboards), Răzvan (tobe) şi Robert Traian (bass) o vor demonstra din nou, sâmbătă seara, la Bistro Blues Caffe.